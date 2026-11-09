W skrócie Inteligentne zapory, takie jak chowane słupki czy bariery klinowe, pozwalają skutecznie kontrolować dostęp pojazdów do stref o dużym natężeniu ruchu pieszych.

Systemy bezpieczeństwa integrują się z monitoringiem i kamerami, umożliwiając automatyczną weryfikację uprawnień pojazdów do wjazdu w czasie rzeczywistym.

Rozwiązania antyterrorystyczne są już stosowane na świecie, a w Polsce chronią głównie infrastrukturę krytyczną, obiekty wojskowe i wybrane przestrzenie publiczne.

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Elektroniczne zapory mogłyby uchronić ludzi na krakowskim Rynku Głównym

Rynek Główny w Krakowie tętni życiem niemal o każdej porze dnia i nocy. To przestrzeń, w której piesi powinni czuć się bezpieczni, jednak jest to również strefa ograniczonego ruchu, w której dostawa towarów czy wjazd służb technicznych wymagają stałego dostępu dla wybranych aut. Czy da się kontrolować wjazd do tego typu przestrzeni w sposób inteligentny i zautomatyzowany? Odpowiedź w trzeciej dekadzie XXI wieku, gdy konwencja smart city nie jest już niczym zaskakującym, może być tylko jedna.

Sposobem na kontrolę dostępu dla pojazdów do stref ograniczonego ruchu mogą być inteligentne bariery automatyczne, które pozwalają precyzyjnie rozdzielić ruch uprawniony od potencjalnego zagrożenia - takiego jak czarne Subaru kierowane przez Michała O., zamachowca, który 7 listopada 2026 r. wjechał na płytę Rynku Głównego w Krakowie od strony ulicy Szczepańskiej, otwiera się w nowym oknie i zastrzelił sześć osób, raniąc kolejnych szesnaście.

Automatyczna zapora to fizyczne urządzenie zaprojektowane do blokowania lub zezwalania na przejazd pojazdów za pomocą zautomatyzowanego mechanizmu. Urządzenie składa się z podnoszonego ramienia lub chowanych w nawierzchni słupków, które reagują natychmiast po otrzymaniu sygnału autoryzacji. Zainstalowanie takiego systemu wokół krakowskiej starówki stworzyłoby dynamiczną przeszkodę dla przypadkowych, ale też intencjonalnych wjazdów. Taki system umożliwia przejazd tylko wtedy, gdy zbliżający się pojazd przejdzie pozytywną weryfikację elektroniczną.

Tego typu bariery nie tylko zablokują rozpędzone auto, ale też tworzą widoczne ograniczenie, które działa odstraszająco na kierowców próbujących złamać zakazy. Zaawansowane bariery aktywne reagują na zagrożenia w czasie rzeczywistym i integrują się z nowoczesną technologią monitoringu w warunkach, gdzie liczą się ułamki sekund.

Dlaczego takich rozwiązań nie instaluje się powszechnie na rynkach i deptakach polskich miast? Prawdopodobnie dlatego, że w naszym kraju nie dochodziło wcześniej do zamachów takich jak we Francji czy Wielkiej Brytanii. Niestety jednak pierwszy taki incydent się wydarzył i teraz władze miast powinny pomyśleć o dodatkowych zabezpieczeniach przed pojazdami.

Automatyczna weryfikacja uprawnień do wjazdu

Działanie nowoczesnej zapory opiera się na natychmiastowym sprawdzeniu poświadczeń kierowcy. Gdy użytkownik identyfikuje się za pomocą karty, tablicy rejestracyjnej lub systemu biometrycznego, oprogramowanie zarządzające weryfikuje informacje w bazie danych i wydaje polecenie otwarcia. Automatyczne systemy eliminują potrzebę ciągłej obecności strażników przy każdym punkcie wjazdowym.

Elektroniczne zapory integrują się z kamerami rozpoznającymi tablice rejestracyjne (LPR/ANPR). Urządzenia skanują numery i sprawdzają je w bazie w ułamku sekundy. Bariera automatycznie otwiera się na podstawie rozpoznawania tablic rejestracyjnych, identyfikatorów, tagów RFID, aplikacji mobilnych lub innych systemów kontroli dostępu.

Zaawansowane instalacje dbają również o bezpieczeństwo pieszych i samych pojazdów przejeżdżających legalnie. Systemy bezpieczeństwa, takie jak fotokomórki, pętle indukcyjne i detektory przeszkód, zapobiegają opuszczeniu ramienia bariery, gdy w przejeździe wykryty zostanie pojazd. Oprócz tego w ziemi montowane są sensory ruchu. Zintegrowane systemy pozwalają zareagować z wyprzedzeniem, jeśli nieautoryzowane auto próbuje podążać tuż za pojazdem uprawnionym.

Gdzie na świecie montowane są zapory antyterrorystyczne?

Na rynku dostępnych jest kilka typów zaporowych mechanizmów aktywnych, które można dopasować do zabytkowej przestrzeni Krakowa. Prym w miejscach o wysokim ryzyku wpadnięcia pojazdu w tłum wiodą chowane bollardy antyterrorystyczne. Są to słupki chowane w ziemię, które łączą dyskretny wygląd z wysoką wytrzymałością na uderzenia, podnosząc się w czasie od 3 do 5 sekund.

Dostępne na rynku są też bariery klinowe (ang. wedge barriers, road blockers), które rozkładają się w czasie od 1 do 3 sekund i potrafią zatrzymać ciężarówkę o masie 6,8 do 7,5 tony jadącą z prędkością 80 km/h. Najpotężniejsze konstrukcje mogą zaś powstrzymać nawet pojazdy o masie do 30 ton.

Tego rodzaju zaawansowane zapory antyterrorystyczne chronią już wiele metropolii, baz wojskowych i centrów logistycznych na świecie. Francja wdrożyła kompleksowe systemy zapór drogowych i bollardów antyterrorystycznych w najważniejszych punktach kraju. W miejscach o szczególnym znaczeniu strategicznym, takich jak Pałac Elizejski czy ministerstwa w Paryżu, zastosowano potężne hydrauliczne blokady klinowe i automatyczne bollardy chowane w nawierzchnię, które zapewniają stałą ochronę obwodową przed próbami siłowego wtargnięcia ciężkich pojazdów.

Bollardy w wyłączonym z ruchu kołowego centrum Manchesteru (Anglia) Pete Birkinshaw (CC BY 2.0) Wikimedia Commons

Z kolei w strefach miejskich o dużym natężeniu ruchu pieszego - m.in. na słynnej Promenade des Anglais w Nicei czy na deptakach w miastach takich jak Saint-Étienne i Belfort - zainstalowano chowane słupki o wysokiej odporności i wkomponowane w otoczenie meble miejskie, co pozwala na skuteczną kontrolę dostępu mieszkańców i służb ratunkowych bez zaburzania estetyki przestrzeni.

Ochrona wdrażana jest również tymczasowo na potrzeby wydarzeń masowych i okresowych zgromadzeń. Podczas imprez plenerowych i dużych wydarzeń sportowych (np. stref olimpijskich w Paryżu) wykorzystuje się mobilne, certyfikowane bariery powierzchniowe, takie jak systemy RamCatch czy Block Axess. Podobnie w czasie jarmarków bożonarodzeniowych - m.in. w Strasburgu czy Paryżu - drogi dojazdowe są szybko i sprawnie blokowane za pomocą modułowych bloków betonowych i rozkładanych "chwytaczy" pojazdów (ang. vehicle arrest system), co gwarantuje bezpieczeństwo pieszych w okresach wzmożonego ruchu turystycznego.

W Wielkiej Brytanii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych systemy zabezpieczeń są projektowane z uwzględnieniem lokalnego charakteru zagrożeń i rygorystycznych norm zderzeniowych (takich jak brytyjskie PAS 68 / IWA 14-1 czy amerykańskie ASTM F2656). W Londynie chronione są m.in. okolice zamku w Windsorze, mosty nad Tamizą i dzielnica rządowa Whitehall, gdzie stosuje się słupki stałe płytkiego montażu, hydrauliczne blokady klinowe i wzmocnione ławki miejskie.

W Niemczech - w odpowiedzi na incydenty na jarmarkach bożonarodzeniowych i na trasach dojazdowych do stadionów - dominują zapory mobilne/tymczasowe (np. Pitagone), ciężkie bloki betonowe z elementami odblaskowymi i wysuwane bollardy. W USA kluczowe węzły, takie jak Biały Dom, Kapitol czy Times Square, zabezpiecza się hydraulicznymi zaporami klinowymi, wzmocnionymi gazonami dekoracyjnymi i automatycznymi rogatkami (szlabanami) o najwyższej klasie odporności.

Równie szeroko zapory drogowe wykorzystuje się w Australii oraz w krajach Bliskiego Wschodu. W Melbourne i Sydney (np. przy Sydney Opera House czy na miejskich deptakach) postawiono na dyskretne, unikalnie zaprojektowane zapory ze stali nierdzewnej i mobilne bariery rozkładane w razie potrzeby. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Arabii Saudyjskiej priorytetem jest ochrona obiektów naftowych, lotnisk, ambasad i luksusowych hoteli. Tam standardem są ciężkie automatyczne zapory klinowe o wysokiej klasie K12/M50, podnoszone słupki pancerne i systemy bram zderzeniowych zapobiegające forsowaniu wjazdów przez ciężarówki.

Zapory i słupki antyterrorystyczne w Polsce

W Polsce słupki i zapory antyterrorystyczne (ang. Hostile Vehicle Mitigation, HVM) są instalowane przede wszystkim w obiektach infrastruktury krytycznej, kompleksach wojskowych, przy placówkach dyplomatycznych i na wybranych przejściach granicznych.

Systemy w najwyższych klasach odporności zderzeniowej (M30/M50, zdolne do zatrzymania ciężarówek) zabezpieczają m.in. wjazdy do Terminalu LNG w Świnoujściu, tereny PKN Orlen w Płocku, obiekty Wojska Polskiego i NATO (np. poligon w Drawsku Pomorskim), a także drogowe przejście graniczne w Hrebennym. Chronione są też wjazdy do strategicznych budynków rządowych w Warszawie i ambasad.

Zabezpieczenia te coraz częściej pojawiają się również w przestrzeni publicznej dużych miast oraz na terenach obiektów kulturalno-rekreacyjnych. Automatyczne, chowane słupki montuje się w strefach wyłączonych z ruchu kołowego, np. na wjazdach na warszawski Trakt Królewski i Bulwary Wiślane, aby zabezpieczyć tłumy pieszych przed wjazdem nieuprawnionych pojazdów, zapewniając przy tym przejazd służbom ratunkowym.

Podobne rozwiązania znajdują się także na terenach muzealnych (np. przy Pałacu w Wilanowie) oraz w wybranych przestrzeniach miejskich i komercyjnych w Poznaniu, Lublinie, Rybniku, Sosnowcu czy Szczecinie. Niewykluczone, że pokłosiem ostatniej tragedii w Krakowie będzie instalacja zapór - mniej lub bardziej inteligentnych - w kolejnych lokalizacjach, w tym także tych, w których celem potencjalnego zamachu może nie być infrastruktura krytyczna czy osoby kierujące państwem, a po prostu większe skupiska ludzi.

Wokół rynku w Krakowie powstaną wysuwane bariery

Aby zapobiec tragediom podobnym do ataku z 7 listopada, władze Krakowa planują montaż wysuwanych barier na ulicach prowadzących do Rynku Głównego. Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zapowiedział w rozmowie z RMF24, że "pierwsze bariery staną w centrum jeszcze w tym roku, kolejne w przyszłym roku", a koszt inwestycji szacowany na 6 mln zł ma zostać podzielony między urząd miasta a urząd wojewódzki.

Do planowanych zmian odniósł się komendant małopolskiej policji, nadinsp. Artur Bednarek, zdaniem którego konieczne jest ponowne przeanalizowanie zasad ruchu samochodowego wokół płyty rynku. Należy zwłaszcza rozważyć, czy wjazd na ten teren powinien zostać całkowicie zakazany, czy jedynie ograniczony.

Zaznaczył jednak, że wszelkie kroki musimy podejmować z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności. "Każde działanie w kierunku bezpieczeństwa w tym miejscu będzie dobre. Natomiast trzeba odpowiedzieć sobie, na ile i na co nas stać. Dlatego, że musimy żyć. Musimy żyć w tej przestrzeni. A żeby żyć w tej przestrzeni, musimy dla każdego, kto w tej przestrzeni funkcjonuje, znaleźć miejsce" - dodał Bednarek.



