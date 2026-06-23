Warszawa już ma. W Krakowie też będzie kładka pieszo-rowerowa
Na tę inwestycję mieszkańcy Krakowa czekają od niemal dwóch dekad. Budowana nad Wisłą kładka ma połączyć dwie popularne części miasta. Czy stanie się nowym punktem widokowym? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze spacery i przejazdy rowerowe odbędą się już pod koniec wakacji 2026 roku.
Warszawska kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę szybko stała się jedną z nowych atrakcji stolicy. W ciągu pierwszego tygodnia po otwarciu przyciągnęła około 200 tys. osób. Tymczasem w Krakowie trwa budowa podobnej przeprawy, na którą mieszkańcy czekają znacznie dłużej. Jej historia sięga bowiem jeszcze 2008 roku.
Nowa kładka w Krakowie. Będzie niedaleko Wawelu
Nowa kładka połączy bulwar Inflancki po stronie Kazimierza z bulwarem Wołyńskim na Ludwinowie. Budowa rozpoczęła się w styczniu 2024 roku i zbliża się już do końca. Zakończenie prac zaplanowano na 21 sierpnia 2026 roku.
Obecnie prowadzone są roboty związane z zagospodarowaniem bulwarów, budową nasypu i ramp najazdowych po stronie Ludwinowa oraz układaniem nawierzchni na pomostach. Jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, już pod koniec wakacji mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej przeprawy.
Projekt przygotowało Biuro Projektów Lewicki Łatak. Kładka będzie składać się z trzech połączonych części. Charakterystycznym elementem staną się dwa stalowe łuki osadzone na żelbetowych podporach oraz środkowy pomost widokowy. Jej długość wyniesie około 130 metrów, szerokość niemal 14 metrów, a najwyższy punkt znajdzie się blisko 16 metrów nad poziomem rzeki.
Położenie nad Wisłą, blisko historycznego centrum miasta, daje szansę na stworzenie nowego punktu obserwacyjnego dla mieszkańców i turystów.
Długa droga do realizacji
Droga do rozpoczęcia budowy była wyjątkowo długa. Plany powstania kładki pojawiły się już w 2008 roku. Inwestycję opóźniły m.in. kwestie formalne związane z uzyskiwaniem pozwoleń konserwatorskich. Nie bez znaczenia było także sąsiedztwo obszaru wpisanego na listę UNESCO.
Czy będzie lepiej niż w Warszawie? Jak zwracał uwagę Jakb Wojajczyk w serwisie Zielona Interia, po otwarciu kładki w stolicy część rowerzystów krytykowała rozwiązania zastosowane na obiekcie, wskazując m.in. na duże natężenie ruchu pieszego i ograniczoną funkcjonalność dla osób poruszających się na rowerach. Czy podobne dyskusje pojawią się również w Krakowie?