Wielka zmiana na lotnisku w Katowicach. Inwestycja warta miliard złotych

Karol Kubak

Karol Kubak

Port w Katowicach szykuje się do największej inwestycji w swojej historii, której koszt może sięgnąć miliarda złotych. Zanim to jednak nastąpi, podróżnych czekają inne usprawnienia, w tym rozbudowa terminala C zaplanowana na 2027 rok.

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Nowoczesny terminal lotniska Katowice airport z przeszkloną fasadą, przed wejściem ludzie z bagażami i samochody
Katowice Airport szykuje nowy terminal. Inwestycja może kosztować miliard złotychKatowice Airportmateriał prasowy

W skrócie

  • Lotnisko w Katowicach planuje budowę nowego głównego terminala pasażerskiego, której szacowany koszt może osiągnąć kwotę około miliarda złotych do 2031 roku.
  • Nowy terminal o powierzchni 49 tys. mkw. zostanie połączony tunelem dla pieszych ze stacją kolejową, co znacznie usprawni przesiadkę pasażerów w Pyrzowicach.
  • Przed główną inwestycją port realizuje rozbudowę terminala C, która zakończy się w 2027 roku i pozwoli m.in. na instalację nowoczesnych tomografów bagażowych.
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Lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach szykuje się do największej inwestycji w swojej historii. Powstanie nowy terminal pasażerski, który ma być gotowy w 2031 roku. Plany obejmują też tunel prowadzący bezpośrednio do stacji kolejowej. Zanim jednak ruszy budowa, port czekają kolejne zmiany.

Nowy terminal w Katowicach za około miliard złotych

Katowice Airport przygotowuje się do budowy nowego głównego terminala pasażerskiego. Obiekt powstanie w miejscu obecnego terminala A, starej wieży kontroli ruchu lotniczego i budynku wielofunkcyjnego. Inwestycja może pochłonąć nawet około miliarda złotych.

Terminal lotniska z podświetlonym fragmentem budynku, otoczony dużym parkingiem i pasem startowym w tle, samolot wznoszący się nad terenem portu lotniczego.
Nowy terminal w Katowicach za około miliard złotychKatowice Airportmateriał prasowy

Wybór projektanta jest już na ostatnim etapie. Do postępowania początkowo zgłosiło się 15 firm, ale ostatecznie w grze pozostały trzy. Umowa ma zostać podpisana do końca roku.

- Jesteśmy na finiszu wyboru projektanta. Decyzję podejmiemy w najbliższym czasie - mówi Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, cytowany przez dziennikzachodni.pl.

Przygotowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę zajmą około dwóch lat. Przetarg na prace budowlane ma zostać ogłoszony w 2029 roku, a nowy terminal ma być gotowy w 2031 roku.

49 tys. mkw. powierzchni i tunel do pociągów

Planowany budynek będzie miał dwie kondygnacje i około 49 tys. mkw. powierzchni. Na parterze znajdą się stanowiska odprawy pasażerów i bagażu, hala przylotów oraz pomieszczenia do obsługi bagaży. Piętro zajmą między innymi kontrola bezpieczeństwa, kontrola paszportowa i hala odlotów.

Ważnym elementem inwestycji będzie tunel dla pieszych o długości około 270 metrów. Połączy on terminal ze stacją kolejową Pyrzowice Lotnisko, co ułatwi pasażerom przesiadkę z pociągu na samolot. W przyszłości powierzchnia głównego terminala będzie mogła wzrosnąć do 72 tys. mkw.

Grupa osób idących jasnym, nowoczesnym korytarzem z bagażami, kierując się w stronę oznaczenia prowadzącego na lotnisko.
Tunel łączący terminal i stację kolejowąKatowice Airportmateriał prasowy

Wcześniej rozbudują terminal C

Zanim powstanie nowy obiekt, lotnisko musi przygotować się na obsługę pasażerów podczas budowy. Dlatego trwa rozbudowa terminala C, rozpoczęta w 2025 roku. Inwestycja kosztuje 35 mln zł, a jej zakończenie zaplanowano na 2027 rok.

Nowoczesna przestrzeń hali odpraw z taśmami bagażowymi, stanowiskami kontroli bezpieczeństwa i podróżnymi obsługującymi swoje bagaże pod wysokim, jasnym stropem.
Katowice Airport, kontrola bezpieczeństwaKatowice Airportmateriał prasowy

Powierzchnia terminala wzrośnie z niespełna 6,9 tys. do ponad 10,4 tys. mkw. Pojawią się też dwie nowe karuzele bagażowe, w tym jedna przeznaczona do obsługi dużych samolotów. Powstanie również strefa Non Schengen, czyli dla lotów do krajów spoza strefy Schengen. Pasażerowie skorzystają tam z automatycznych bramek kontroli paszportowej.

Po rozbudowie lotnisko będzie dysponować pięcioma karuzelami bagażowymi i będzie mogło jednorazowo obsługiwać sześć lub siedem samolotów. Zaplanowano także instalację nowoczesnych tomografów do kontroli bezpieczeństwa. Dzięki nim pasażerowie będą mogli przewozić większą ilość płynów w bagażu podręcznym.

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