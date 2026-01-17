Nowa trasa Wizz Air z Wrocławia dostępna tylko przez miesiąc. Co z lotami na Teneryfę?

Nowa trasa Wizz Air z Wrocławia otwarta tylko na miesiąc

Wizz Air daje i odbiera. Już od 15 kwietnia pasażerowie Portu Lotniczego Wrocław będą mogli wybrać się do Schwarzwaldu dzięki lotom na niemieckie lotnisko Karlsruhe/Baden-Baden. Haczykiem jest fakt, że połączenie będzie dostępne jedynie przez miesiąc - do 20 maja 2026 roku. Ostatni lot odbędzie się 18 maja. W okresie trwania trasa będzie miała 10 rotacji, podróżujący będą mogli polecieć dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i piątki.

Baden-Baden znajduje się w południowo-zachodnich Niemczech, kilka kilometrów od granicy z Francją i tuż przy Schwarzwaldzie. Słynie z gorących źródeł i łaźni termalnych, jednak można tu znaleźć masę innych atrakcji. W kwietniu panuje tam średnio 11 st. Cel., natomiast w maju - około 16 st. Cel. Jest to więc idealny czas na skorzystanie z ciepłych basenów i zwiedzanie urokliwego miasta. Z Wrocławia dolecimy tam w niecałe 2 godziny.

- Biorąc pod uwagę termin uruchomienia połączenia, wydaje się ono idealnym wyborem na długi weekend majowy - powiedział Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Odwołane loty do Hiszpanii przez Wizz Air na całe lato. Gdańsk bez połączenia z Teneryfą

Jest też zła wiadomość dla podróżujących z Gdańska na Teneryfę. Wizz Air odwołało na sezon letni loty na hiszpańską wyspę. Ostatni lot odbędzie się 6 czerwca, mimo że połączenie to miało być wykonywane przez cały rok. Wznowione będzie dopiero 27 października, po całym sezonie wakacyjnym, i loty będą się odbywały jak dotychczas, dwa razy w tygodniu - we wtorki i soboty.

Na szczęście Wizz Air lata na Teneryfę również z Katowic i Warszawy, i nic nie wskazuje na to, że połączenia te mają zostać wstrzymane. W razie problemów w sezonie letnim można załapać się na lot na Teneryfę Ryanairem z Modlina i Krakowa. LOT również ma swoje połączenia z wielu miejsc w Polsce.

