Na nadmorskich trasach w rejonie Trójmiasta szykuje się zmiana, która może przypaść do gustu turystom planującym wakacje nad Bałtykiem. Zamiast stać w korkach na drogach prowadzących na Półwysep Helski, będzie można skorzystać z ciekawej alternatywy - rejsów tramwajem wodnym, mających stać się jedną z głównych atrakcji sezonu letniego.

Spis treści: Statek jest przygotowany dla szerokiego grona odbiorców Tramwaj będzie kursował po Zatoce Puckiej jeszcze przed wakacjami Jak długa będzie podróż wodnym tramwajem? Cena biletu na tramwaj wodny w rejonie Trójmiasta

Nowa propozycja zakłada regularne połączenia wodne, które pozwolą szybko i wygodnie przemieszczać się między najpopularniejszymi miejscowościami: Puckiem, Swarzewem i Chałupami. Dzięki temu podróż stanie się nie tylko środkiem transportu, ale też atrakcją samą w sobie - pasażerowie będą mogli podziwiać widoki Zatoki Puckiej, zamiast spędzić czas w samochodzie. Początek rejsu zaplanowano w historycznym Pucku, następnie statek przepłynie do klimatycznego Swarzewa i na koniec dopłynie do słynących ze sportów wodnych Chałup.

Statek jest przygotowany dla szerokiego grona odbiorców

Organizatorzy podkreślają, że jednostki będą odpowiednio przygotowane do obsługi pasażerów. Na pokładzie przewidziano m.in. zaplecze zapewniające komfort podróży, a także opiekę medyczną. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo i sprawić, że rejsy będą dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Statek będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, a także rowerzystów i turystów z bagażem. Pomieści łącznie 50 pasażerów.

Jego zalety na tym się nie kończą, tramwaj bowiem jest napędzany bezemisyjnym silnikiem elektrycznym, ładowanym w nocy. Pozwoli to chronić delikatny ekosystem regionu oraz zapewni cichą podróż.

Tramwaj będzie kursował po Zatoce Puckiej jeszcze przed wakacjami

Pierwsze kursy mają mieć miejsce już końcówką maja - przed 1 czerwca, Dniem Dziecka, aby zachęcić rodziny z dziećmi do trasy, jak opowiada Arkadiusz Gawrych, przewodniczący Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej. Chociaż początkowo planowano inaugurację w majówkę, niska temperatura i niestabilna pogoda przesunęły ten termin.

Planowane są kursy od trzech do czterech razy dziennie, chociaż jest to jeszcze uzgadniane z lokalnymi samorządami.

Jak długa będzie podróż wodnym tramwajem?

Tramwaj wodny ma rozwiązać problem, który co roku wraca w sezonie wakacyjnym - ogromne korki na trasach prowadzących na Hel. W szczycie lata przejazd samochodem potrafi trwać wiele godzin, co zniechęca zarówno turystów, jak i mieszkańców. Rejs statkiem ma być więc realną alternatywą, która pozwoli ominąć zatłoczone drogi.

Z Pucka do Chałup rejs potrwa około 45 minut, z Chałup do Swarzewa - 20 minut, natomiast ze Swarzewa do Pucka - około 25 minut. Będzie to więc znacznie szybszy sposób przemieszczania się niż tradycyjny samochód, szczególnie w gorącym sezonie letnim.

Cena biletu na tramwaj wodny w rejonie Trójmiasta

Arkadiusz Gawrych zapowiada, że ceny będą bardzo atrakcyjne. Za bilet normalny w jedną stronę trzeba będzie zapłacić 25 złotych. Przewidziane są również zniżki dla dzieci, osób starszych oraz z niepełnosprawnościami. Przewóz roweru jest możliwy przy dopłacie 10 złotych.

