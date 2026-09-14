Polskie dworce kolejowe zajęły miejsca w pierwszej dziesiątce w rankingu European Railway Station Index 2026. Zestawienie przygotowane przez Consumer Choice Center wzięło pod uwagę: niezawodność, czas oczekiwania, dostępność, sprzedaż biletów, udogodnienia, połączenia, konkurencję oraz możliwości przemieszczania się. Oceniono aż 60 największych dworców w Europie.

Najlepsze dworce kolejowe w Europie. Wrocław Główny w czołowej piątce

Zwycięzcą została Szwajcaria. Zürich Hbf uzyskał 101 punktów na 101 możliwych. Jego głównym wyróżnikiem okazała się punktualność, ponieważ opóźnionych jest tam jedynie 4,2 proc. pociągów. Czas oczekiwania natomiast wynosi średnio 1,2 minuty. Drugie miejsce zajął paryski Gare du Nord, a trzecie Amsterdam Centraal.

Tuż za podium uplasował się najlepiej oceniany dworzec w Polsce, czyli Wrocław Główny - jego wynik ogólny to 96,5 punktu, a swoją wysoką pozycję utrzymuje od kilku lat. Prawie 30 proc. składów dociera tam z opóźnieniem, a średni czas oczekiwania wynosi 8,2 min. Jest on także przodującym dworcem w kategorii mniejszych stacji, obsługujących poniżej 50 milionów pasażerów rocznie.

Kraków Główny zadebiutował w tegorocznym zestawieniu, zajmując dziewiątą pozycję z 89,5 punktami. Doceniono go za integrację z Galerią Krakowską, jedenaście peronów z windami i schodami ruchomymi oraz inne udogodnienia.

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Niemcy z historycznym spadkiem w zestawieniu

Ranking ukazał spadek poziomu niemieckich dworców. W pierwszej dziesiątce nie znajdziemy bowiem ani jednej stacji z Niemiec, natomiast patrząc od tyłu... piętnaście z trzydziestu najgorzej ocenianych dworców to właśnie te niemieckie. Najlepszy okazał się Berlin Hbf, zajmujący 19. miejsce, a najgorszy - Dortmund. W Hamburgu natomiast na pociąg czeka się najdłużej - średnio nawet 25 minut. Według autorów te słabe wyniki są skutkiem złych stanów torów w Niemczech.



