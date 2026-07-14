Wrocław rozbuduje lotnisko. Nowy terminal w 2027 roku

Trzy miesiące temu wrocławskie lotnisko zamówiło projekt przebudowy i rozbudowy terminalu w kierunku wschodnim i zachodnim, budowę pirsu odlotowego, infrastruktury dla obsługi naziemnej, parkingu na 1600 samochodów i przebudowy układu komunikacyjnego. Konsorcjum AKE Studio i WLC Inżynierowie ma 18 miesięcy przygotowanie dokumentacji wraz z pozwoleniami.

To kolejny etap programu inwestycyjnego, który rozpoczął się w 2024 roku od rozbudowy części operacyjnej wrocławskiego lotniska i docelowo ma przygotować port na obsługę nawet 10 milionów pasażerów rocznie.

Zanim to nastąpi, już teraz lotnisko we Wrocławiu chce zwiększyć swoją przepustowość tymczasowym terminalem.

Nowy terminal tymczasowy na lotnisku we Wrocławiu

- To odpowiedź na rosnące zainteresowanie podróżami do krajów spoza strefy Schengen i zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi pasażerów do czasu zakończenia rozbudowy głównego terminalu - podkreśla Cezary Pacamaj, wiceprezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Nowy terminal będzie miał blisko 2 800 metrów kwadratowych powierzchni i zostanie funkcjonalnie połączony z istniejącym terminalem pasażerskim od strony wschodniej.

Powstanie w nim w pełni wyposażona przestrzeń przeznaczona do obsługi pasażerów podróżujących poza strefę Schengen.

W części odlotowej znajdą się cztery niezależne bramki odlotowe (gate'y), umożliwiające jednoczesne prowadzenie boardingu. Do dyspozycji podróżnych będą również sklep duty free, lokale gastronomiczne oraz nowoczesne zaplecze sanitarne.

Równie istotne zmiany obejmą strefę przylotów. Nowy terminal pozwoli zwiększyć przepustowość aktualnie wykorzystywanej infrastruktury, która zostanie wyposażona w sześć automatycznych bramek ABC oraz cztery podwójne stanowiska kontroli granicznej.

Powstanie również przestrzeń umożliwiająca komfortową obsługę około 800 pasażerów oczekujących na kontrolę graniczną. Rozwiązanie to nabiera szczególnego znaczenia w związku z wdrażanym w Unii Europejskiej systemem Entry/Exit System (EES), który wymaga od obywateli państw trzecich rejestracji biometrycznej przy przekraczaniu granicy zewnętrznej UE, wydłużając czas prowadzenia kontroli granicznych.

Szybsza obsługa podróżnych w strefie Schengen i non-Schengen

Uruchomienie nowego terminalu przyniesie korzyści wszystkim pasażerom korzystającym

z wrocławskiego lotniska.

- Przeniesienie obsługi lotów non-Schengen do dedykowanego obiektu uwolni znaczną część przestrzeni w obecnym terminalu, zwiększając przepustowość strefy Schengen oraz poprawiając płynność obsługi w okresach największego natężenia ruchu - zauważa Dariusz Kowalczyk, wiceprezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Inwestycję zrealizuje firma STRABAG w formule "zaprojektuj i wybuduj", która zakłada kompleksową odpowiedzialność jednego wykonawcy zarówno za przygotowanie dokumentacji projektowej, jak i wykonanie robót budowlanych.

Pozwoli to sprawnie przeprowadzić cały proces inwestycyjny oraz skrócić czas realizacji przedsięwzięcia.

Terminal wspomagający ma być gotowy do kwietnia 2027 roku.

Polskie lotniska regionalne rozbudowują się

Od kwietnia trwa także rozbudowa terminalu w Krakowie. Powstaje tam terminal T6 o powierzchni 45 tys. metrów kwadratowych. Dla pasażerów oznacza to m.in. nową strefę przylotów i odlotów, 11 gate'ów, punkty kontroli paszportowej, 6 karuzel odbioru bagażu oraz salon business lounge. Po tej rozbudowie, która ma potrwać do połowy 2029 roku, Kraków Airport będzie mógł obsługiwać do 16 mln pasażerów rocznie.

Kilka tygodni temu w Balicach otwarto natomiast terminal Pre-Boarding Zone dla pasażerów odlatujących poza strefę Schengen. Znalazło się tam 6 gate'ów, które mają rozładować ruch na krakowskim lotnisku. To inwestycja podobna do tej, która zaplanowana została we Wrocławiu.

Z kolei od 30 czerwca pasażerowie mogą korzystać z tymczasowego terminalu pomocniczego na lotnisku w Modlinie. Nowa strefa o powierzchni 1700 metrów kwadratowych została zaprojektowana z myślą o rosnącej liczbie pasażerów.

Tymczasowy terminal ma odciążyć port w Modlinie w szczycie wakacyjnym. Liczba bramek wyjściowych do samolotów wzrosła dwukrotnie - do ośmiu. Pasażerowie będą mogli korzystać także z sześciu taśm do kontroli bezpieczeństwa bagażu. W strefie B są też nowe punkty handlowe i gastronomiczne.