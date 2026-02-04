YH-1000S to rozwinięcie modelu YH-1000, który po raz pierwszy wystartował w maju 2025 roku. Obie konstrukcje wyróżniają się zdolnością bardzo krótkiego startu i lądowania, co pozwala im operować tam, gdzie klasyczne samoloty transportowe nie mają szans, np. w górach, na prowizorycznych lądowiskach czy w rejonach dotkniętych klęskami żywiołowymi.

Hybrydowy napęd i niezwykła elastyczność

Wersja "S" idzie o krok dalej i według chińskich mediów oferuje jeszcze krótszy dystans potrzebny do startu i lądowania, większy udźwig oraz wydłużony zasięg. Kluczem do możliwości YH-1000S jest hybrydowy układ napędowy o wysokiej mocy. To on pozwala maszynie startować z bocznych dróg, krótkich pasów ziemnych, a nawet z trawiastych powierzchni.

Rozwiń

Co więcej, samolot może zostać wyposażony w pływaki lub płozy, dzięki czemu jest zdolny do lądowania na wodzie oraz śniegu. Zasięg maszyny wynosi około 1500 kilometrów, a maksymalny udźwig sięga 1200 kg. To wartości, które sprawiają, że możemy mówić o realnym środku transportu, a nie tylko demonstracji technologii.

Latający dostawca, ratownik i obserwator

YH-1000S projektowany jest jako platforma wielozadaniowa. Może transportować ładunki, zrzucać je w locie, a także szybko załadowywać i rozładowywać towar przez przednią część kadłuba. Według chińskich źródeł samolot może być wykorzystywany nie tylko w logistyce, ale też w akcjach ratunkowych, monitoringu mórz, nadzorze żeglugi, a nawet w modyfikacji pogody. Awionika bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach z serii dronów CH, co ma zwiększać niezawodność i ułatwiać integrację z istniejącą infrastrukturą.

Projekt YH-1000 wystartował w czerwcu 2024 roku i wpisuje się w chińską strategię rozwoju tzw. niskiej gospodarki powietrznej, czyli sektora obejmującego drony, autonomiczne statki powietrzne i usługi realizowane na niskich pułapach. Po udanych testach naziemnych i pierwszych lotach z ładunkiem, Chiny coraz wyraźniej pokazują, że traktują autonomiczny transport jako realny filar przyszłej logistyki. Jeśli YH-1000S spełni zapowiedzi i obietnice producenta, może stać się jednym z najbardziej uniwersalnych bezzałogowych samolotów transportowych na świecie.

Zobacz również: Technologia Nowa strategia PKP PLK ma poprawić punktualność pociągów w Polsce Dawid Długosz

Meduzy śpią podobnie jak ludzie, mimo że nie mają mózgu i oczu © 2026 Associated Press