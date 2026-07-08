W skrócie Zabytkowy dworzec kolejowy w Wałczu z 1903 roku zostanie zmodernizowany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2024-2040.

Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały umowę z firmą ARCHMO Moldzyński Pracownia Projektowa Spółka Komandytowa na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej inwestycji.

Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na drugą połowę 2027 roku, a zakończenie przebudowy szacuje się na koniec 2028 roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Dworzec kolejowy Wałcz. Renowacja historycznego obiektu

Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą projektu modernizacji - opracowaniem pełnej dokumentacji projektowej zajmie się firma ARCHMO Moldzyński Pracownia Projektowa Spółka Komandytowa. Przedsięwzięcie obejmuje gruntowną renowację historycznego budynku.

Obecny dworzec, wzniesiony w 1903 roku, jest ważnym elementem kolejowej historii Wałcza. Jej początki sięgają 1881 roku, gdy do miasta dotarła pierwsza linia kolejowa, łącząca Wałcz z ważnym węzłem kolejowym w Pile.

Dzięki modernizacji dworzec w Wałczu ma zostać dostosowany do współczesnych standardów.

Zabytek o ciekawej architekturze. Modernizacja dworca w Wałczu

Dworzec kolejowy w Wałczu to obiekt o interesującej formie architektonicznej, który na przestrzeni lat był rozbudowywany. "Wygląd poszczególnych budynków do chwili obecnej pozwala zauważyć poszczególne etapy rozbudowy - widoczne jest zróżnicowanie architektoniczne i stylistyczne. Zespół, pierwotnie składający się z pięciu wolnostojących budynków o wystroju eklektycznym, był stopniowo rozbudowywany aż do lat 30 XX wieku, nowsze budynki otrzymały wystrój modernistyczny", podaje Muzeum Ziemi Wałeckiej. Obiekt z czasem został wpisany do rejestru zabytków. Teraz natomiast dworzec zostanie odnowiony w ramach rewitalizacji prowadzonej pod opieką konserwatora zabytków.

Jednym z kluczowych celów modernizacji dworca jest usunięcie barier architektonicznych i całkowite dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz rodziców z dziećmi, podaje PKP S.A. Obiekt zostanie także wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i monitoring. Nie zabraknie rozwiązań przyjaznych środowisku.

- Modernizacja dworca kolejowego w Wałczu to kolejna inwestycja, którą realizujemy w ramach programu inwestycyjnego PKP S.A., dzięki któremu nasze obiekty stają się bardziej komfortowe i funkcjonalne dla podróżnych. Dbamy także o to, by dworce były dobrze zagospodarowane, stąd już na początkowym etapie inwestycji prowadzimy rozmowy z potencjalnymi najemcami. Ściśle współpracujemy także z lokalnymi samorządami, dzięki czemu obiekty dworcowe są nie tylko miejscami obsługi podróżnych, ale także atrakcyjnymi przestrzeniami dla lokalnych mieszkańców - mówi Andrzej Bułczyński, członek zarządu PKP S.A. ds. nieruchomości.

Inwestycja w Wałczu obejmie kompleksowe odnowienie historycznego dworca i jego modernizację. By Alkamid - Own work, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28520321 Wikimedia Commons

Kiedy zostanie przeprowadzony remont dworca w Wałczu?

W ramach prac remontowych przewiduje się m.in. wymianę uszkodzonych części więźby dachowej, ocieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwi dostosowanych do charakteru budynku, odnowienie elewacji tak, by przywrócić jej oryginalny zabytkowy wygląd, a także modernizację wszystkich instalacji. Pojawi się funkcjonalna strefa obsługi podróżnych z poczekalnią i toaletami.

Prace modernizacyjne obejmą również uporządkowanie terenów wokół dworca. Powstaną tu m.in. ogólnodostępna przestrzeń publiczna, nowe chodniki, wiata na rowery, a także miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, przeznaczone również dla osób z niepełnosprawnościami.

Na wykonanie dokumentacji przeznaczono 240 dni, po czym nastąpi wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęcie tych prac planowane jest na drugą połowę 2027 r. Szacuje się, że przebudowa dworca w Wałczu potrwa do końca 2028 r.



