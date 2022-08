Spis treści: 01 Mocny cios w Singapur

02 Ma być jeszcze lepiej

03 Projekt w liczbach

04 Nieustająca walka o podium

Budowa ma się rozpocząć w ciągu dwóch lat, a planowany termin oddania to połowa następnego dziesięciolecia. Przedsięwzięcie jest tym trudniejsze, że kraj mierzy się jeszcze ze skutkami COVID-19.

Mocny cios w Singapur

Lotnisko podczas pandemii nie oparło się drastycznemu spadkowi ruchu turystycznego. Po bardzo dobrym wyniku - 68 milionów pasażerów w 2019 r., liczba ta drastycznie spadła do 12 milionów w kolejnym roku i nieco ponad trzech milionów w 2021.

Singapurski minister transportu S. Iswaran przekazał niedawno, że ruch na lotnisku osiągnął 40 proc. poziomu sprzed pandemii.

Zdjęcie Futurystyczny wygląd nowego terminalu / Changi Airport / materiały prasowe

Ma być jeszcze lepiej

Dwuletnia przerwa nie była jednak czasem zmarnowanym. To okres, podczas którego projektanci udoskonalili projekt, aby infrastruktura była dostosowana do czasów pandemii i po pandemii.

- Skorzystaliśmy z okazji dwuletniej przerwy, aby kompleksowo przeanalizować projekt T5, aby uczynić go bardziej modułowym i elastycznym oraz zwiększyć jego odporność i zrównoważony rozwój - powiedział S. Iswaran podczas szczytu lotniczego w Changi.

Zobacz także: Arabia Saudyjska wybuduje na pustyni dwa wieżowce za ponad bilion dolarów. Wiadomo już, jak będą wyglądały

Projekt w liczbach

Piąty terminal jest częścią większego projektu Changi East o powierzchni 1080 ha, który wraz z obiektem będzie obejmował trzy dodatkowe pasy startowe, systemy tuneli o łącznej długości 18 kilometrów w obrębie terminalu, oraz umożliwiające połączenie z resztą lotniska.



Zdjęcie Changi East z piątym terminalem będzie zrealizowana na, widocznym po prawej stronie, zalesionym obszarze / Pulkitsangal / Wikipedia

Powstanie dodatkowo 100 miejsc postojowych dla samolotów, dzięki czemu sam terminal będzie mógł obsłużyć 50 milionów pasażerów rocznie, a całe lotnisko - 135 milionów, oraz trzy nowe pasy startowe. Dokładnie rzecz ujmując, zupełnie nowe będą dwa pasy. Trzeci, o długości 2,75 km, obecnie używany przez wojsko, zostanie wydłużony do 4 kilometrów i udostępniony samolotom cywilnym.

Koszt całej inwestycji zaplanowano na około 10 miliardów dolarów.

Zdjęcie Jasnym kolorem zaznaczono położenie całej inwestycji Changi East obejmującej m.in. nowy, piąty terminal / Changi Airport / materiały prasowe

Nieustająca walka o podium

Zwiększenie liczby obsługiwanych pasażerów jest też częścią wyścigu Singapuru z Chinami o miano wiodącego centrum finansowego. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie dostępności dla podróżujących biznesowo.

Pod względem wielkości i elegancji lotniska, już teraz jest co podziwiać. Największa na świecie zjeżdżalnia, najwyższy wodospad, to tylko wybrane przykłady tego, co już istnieje. A biorąc pod uwagę rozmach inwestycji, będzie co podziwiać.

