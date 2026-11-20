Nagranie udostępnił serwis Rzeszów Info i jako pierwszy poinformował, że lubelskie Centrum Zarządzania Kryzysowego potwierdziło eksplozję. Obiekt miał spaść dokładnie w miejscowości Lipowiec, a na miejscu już pracują służby, które badają sprawę.

Na materiale widzimy, że eksplozja została zarejestrowana o godzinie 6:34 (nie wiadomo jednak, czy godzina na wideo jest prawidłowa).

Najwyższy stopień alertu RCB w dwóch województwach

Wszystko wskazuje na to, że jest to związane z porannym alarmem RCB dla części województw lubelskiego i podkarpackiego. Mieszkańcy otrzymali SMS o treści:

"‼️Uwaga! Alert RCB‼️UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów."

W przypadku Lubelszczyzny alert RCB obowiązywał na terenie powiatów: puławskiego, opolskiego, miasta Lublin, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, miasta Chełm, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, miasta Zamość, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego.

Na Podkarpaciu ostrzeżenie wysłano do mieszkańców powiatów: tarnobrzeskiego, miasta Tarnobrzeg, stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, miasta Rzeszów, rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, miasta Przemyśl, przemyskiego, sanockiego, leskiego, miasta Krosno, krośnieńskiego, bieszczadzkiego.

Po godzinie 7:30 alert został odwołany.