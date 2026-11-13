We wrześniu informowałam w GeekWeek.pl o oszustach, którzy wykorzystali sztuczną inteligencję i Mapy Google do przestępstw, otwiera się w nowym oknie. Hakerzy dodawali zdjęcia do wybranych lokali na Google Maps, na których wyraźnie widać dane kontaktowe - ktoś mógłby wziąć je za dane do właściciela firmy, tymczasem był to jeden i ten sam numer właśnie do oszustów.

Klient próbował wyłudzić zwrot za pizzę, używając AI

Ludzie dostrzegli, że mogą manipulować w sieci dzięki generatywnej sztucznej inteligencji, oszukując i tworząc fałszywe obrazy. Część z nich jest projektowana i koordynowana przez całe grupy hakerów, jednak niektóre są dziełem pojedynczych osób prywatnych, próbujących oszukać konkretne ofiary. I chociaż zazwyczaj naciągacze starają się, aby ich podrabiane zdjęcie było jak najbardziej realistyczne, czasem przed oczami ofiar pojawiają się dość prymitywne obrazy. Pewna właścicielka pizzerii w Los Angeles niemal natychmiast zaczęła podejrzewać kłamstwo, kiedy zobaczyła skargę jednego z klientów.

Po otrzymaniu pizzy konsument podpisujący się imieniem "Dani B" zażądał pełnego zwrotu kwoty za swoje zamówienie. Twierdził on, że otrzymał niejadalne, spalone ciasto, a poparł to zdjęciem.

- Jest kompletnie spalona. Czarna. Nie da się tego jeść. Nie chcę jeść raka - napisał w skardze.

Klient dołączył do swojej skargi wygenerowany obraz spalonej pizzy. @KTLA 5/YouTube (zrzut ekranu) materiał zewnętrzny

Właścicielka pizzerii także użyła sztucznej inteligencji, by zdemaskować klienta

Właścicielka nie dała się jednak nabrać. Od razu wiedziała, że jest to całkowicie fałszywe oskarżenie, więc przesłała dołączone zdjęcie spalonej pizzy do aplikacji "Is This AI", aby sprawdzić jego autentyczność. Apka dała 96-procentową pewność, że zostało ono wygenerowane przez AI.

Aby mieć pewność, kobieta sprawdziła nagrania z monitoringu kamer restauracji, na których widać było pracownika pakującego pizzę, wyglądającą jak najbardziej poprawnie. Aplikacja cofnęła automatyczny zwrot pieniędzy, który został początkowo wypłacony oszustowi.

Właścicielka cieszy się, że udało jej się wykryć oszustwo, jednak obawia się, że to wydarzenie jest jedynie zapowiedzią przyszłych nadużyć związanych ze sztuczną inteligencją. Uważa, że małe firmy będą musiały stawiać czoła podobnym oszustwom, wykorzystującym coraz bardziej zaawansowane narzędzia oparte na AI.



