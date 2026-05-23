Lubisz winogrona? Naukowcy mają dobre wieści. Codzienne jedzenie tych małych owoców może przynieść zaskakujące korzyści dla skóry, jak wynika z nowych badań. Badacze zauważyli, że spożywanie winogron może zwiększać odporność skóry na promieniowanie UV i ograniczać uszkodzenia wywoływane przez słońce.

Winogrona w codziennej diecie. Sposób na młodszą i bardziej odporną skórę

W eksperymencie ochotnicy przez dwa tygodnie jedli dziennie równowartość trzech porcji całych winogron. Następnie przeanalizowano ekspresję genów w skórze uczestników przed i po spożyciu winogron, zarówno z ekspozycją na niskie dawki promieniowania UV, jak i bez niej. Okazało się, że po spożyciu owoców wiele osób potrzebowało większej dawki promieniowania UV, aby doszło do zaczerwienienia skóry. Oznacza to, że organizm stał się bardziej odporny na działanie słońca.

Naukowcy tłumaczą, że winogrona zawierają dużą ilość naturalnych przeciwutleniaczy, które pomagają neutralizować wolne rodniki, odpowiadające między innymi za starzenie się skóry i uszkodzenia komórek. Dzięki tym właściwościom owoce mogą wspierać naturalne mechanizmy ochronne organizmu.

Badanie wykazało również, że pozytywne efekty utrzymywały się jeszcze przez pewien czas po zakończeniu diety bogatej w winogrona. Dzięki temu odkryciu istnieje szansa, że w przyszłości opracowane zostaną nowe metody wspierające ochronę skóry przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

Winogrona nie zastąpią kremów z filtrem UV

Specjaliści podkreślają jednak, że jedzenie winogron nie zastępuje kremów z filtrem UV ani innych form ochrony przeciwsłonecznej. Może być natomiast dodatkowym wsparciem dla skóry, szczególnie w okresach intensywnego nasłoneczniania.

- Jesteśmy teraz pewni, że winogrona działają jak superżywność - mówi dr John Pezzuto. - Zaobserwowaliśmy ich działanie na przykładzie największego organu ciała, jakim jest skóra. Zmiany w ekspresji genów wskazywały na poprawę jej stanu zdrowia. Nie tylko skóra jednak odczuwa pozytywne skutki; winogrona niemal na pewno wpływają na pracę wątroby, mięśni, nerek, a nawet mózgu.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie ACS Nutrition Science.

