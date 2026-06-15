Normy wody w Polsce od wielu lat nie były zmieniane. Kontrolowano stałą listę substancji potencjalnie groźnych dla zdrowia człowieka w ściśle określonych odstępach czasowych. Środowisko jednak zmienia się, a wraz z nim do wody pitnej przedostają się nowe groźne dla zdrowia substancje, które do tej pory nie były objęte kontrolą. Nowe przepisy mają to zmienić. Lista kontrolowanych substancji została powiększona m.in. o tak zwane wieczne chemikalia.

Spis treści: Normy wody pitnej - nowe substancje pod kontrolą Jak zmienią się kontrole pod wpływem nowych norm dla wody pitnej?

Normy wody pitnej - nowe substancje pod kontrolą

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych przez rozporządzenie Ministra Zdrowia jest lista kontrolowanych substancji. Została ona zwiększona o tzw. wieczne chemikalia, czyli PFAS. Są to substancje wykazujące wyjątkową trwałość w środowisku, które mają zdolność do kumulowania się w ludzkim organizmie. Substancje te wykorzystywane są między innymi podczas produkcji opakowań czy odzieży technicznej.

Na listę substancji kontrolowanych w wodzie pitnej trafił także Bisfenol A. Jest to substancja wykorzystywana do produkcji twardych tworzyw sztucznych w tym opakowań na jedzenie. Obecny jest także w żywicy epoksydowej, powłoce pokrywającej wnętrze puszek na żywność czy paragonach. Dziś unijne przepisy zakazują lub mocno ograniczają jego użycie ze względu na negatywny wpływ na układ hormonalny człowieka. Substancja ta jednak dalej jest obecna w wielu przedmiotach używanych na co dzień.

W wodzie pitnej od czerwca 2026 roku będzie sprawdzany także poziom ołowiu, który został zaostrzony. Może to spowodować konieczność wymiany starej instalacji wodnej. Będą sprawdzane również substancje powstające podczas uzdatniania i dezynfekcji wody m.in. chlorany i chloryny.

Jak zmienią się kontrole pod wpływem nowych norm dla wody pitnej?

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieni także sposób kontrolowania jakości wody pitnej. Przede wszystkim ich częstotliwość będzie dostosowana do lokalnych warunków. W miejscach o stabilnej i wysokiej jakości wody liczba kontroli może być zmniejszona. W przypadku wystąpienia zagrożenia wpływającego na jakość wody pitnej, jej monitoring może być jednak zwiększony.

Do tej pory kontrole wody pitnej przeprowadzane były przez przedsiębiorstwa wodociągowe na granicy budynku czy przy głównych zaworach. Niestety na jej jakość ma wpływ także instalacja wodna doprowadzająca wodę do mieszkań i lokali. Z tego powodu nowe przepisy mają uwzględniać kontrole wody także w miejscach jej poboru.

W ten sposób ma być zweryfikowany materiał użyty do produkcji rur. Ponadto ciepła woda będzie kontrolowana pod kątem obecności bakterii z rodzaju Legionella. Bakterie te rozwijają się w stojącej wodzie w sieciach wodociągowych przy obecności zanieczyszczeń np. kamienia wapiennego, rdzy czy glonów. Ich namnażaniu sprzyja także wyższa temperatura 20-50 st. Celsjusza. Bakterie z rodzaju Legionella wywołują chorobę legionistów - legionellozę lu gorączkę Pontiac.





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