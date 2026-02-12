Erytrytol w świetle najnowszych badań. Czy jest neutralny dla zdrowia?

Za bezpieczną alternatywę dla cukru od dawna uważany jest erytrytol, który obecny jest już w prawie wszystkich kategoriach żywności. Nowe badania budzą jednak poważne wątpliwości co do jego bezpiecznego stosowania. Sugerują, że może mieć on negatywny wpływ na zdrowie układu nerwowego i naczyniowego.

Erytrytol jest naturalnym substytutem cukru, który ma niemal zero kalorii i nadaje słodki smak bez znaczącego wpływu na poziom glukozy we krwi. Jest traktowany jako zdrowsza alternatywa dla cukru, dlatego pojawia się w tysiącach produktów spożywczych, promowanych jako dietetyczne, "keto" i "bez cukru". Zapewnia około 80 proc. słodkości cukru, co ułatwia używanie go w przepisach.

Nowe badania wskazują na możliwy wpływ na układ nerwowy i naczyniowy

Nowe obserwacje przeprowadzono na Uniwersytecie Kolorado. Wykazano tam, że erytrytol może uszkadzać komórki bariery krew-mózg, czyli kluczową strukturę chroniącą mózg przed toksynami i patogenami, jednocześnie transportującą substancje odżywcze. Już wcześniejsze badania powiązały spożycie tego słodzika ze zwiększoną częstością występowania zawałów serca i udarów mózgu.

Teraz okazuje się, że erytrytol zwiększa stres oksydacyjny w komórkach naczyniowych mózgu oraz zmniejsza produkcję tlenku azotu, który pomaga naczyniom się rozszerzać i utrzymuje prawidłowy przepływ krwi. Jednocześnie słodzik zwiększa poziom endoteliny-1 - substancji powodującej skurcz naczyń, co także utrudnia krążenie krwi w mózgu.

Takie zmiany w funkcjonowaniu komórek naczyniowych mogą osłabić barierę krew-mózg i wpłynąć na zwiększone ryzyko udaru, jednak potrzeba dalszych badań, aby to potwierdzić, ponieważ ta analiza została wykonana na komórkach w laboratorium. Wyniki są jednak zgodne z wcześniejszymi obserwacjami.

Słodziki naturalne też nie są obojętne dla zdrowia

Choć erytrytol nie jest sztucznym słodzikiem takim jak aspartam czy sukraloza, badacze zwracają uwagę, że nawet "naturalne" substancje słodzące niekoniecznie są neutralne dla zdrowia.

