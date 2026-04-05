W skrócie Badanie wykazało, że subtelne przypomnienie o pochodzeniu mięsa poprzez zdjęcia zwierząt w menu skłaniało konsumentów do częstszego wyboru dań roślinnych.

Analiza ponad 3600 sprzedanych posiłków wskazała, że obecność zdjęć zwierząt przy daniach mięsnych zwiększyła wybór opcji wegetariańskich o 22% w porównaniu do okresu bazowego.

Autorzy badania sugerują ostrożność w wyciąganiu ogólnych wniosków ze względu na specyfikę grupy badawczej i niepewność co do długoterminowych efektów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Dysonans poznawczy i paradoks mięsa. Jak reaguje psychika?

W wielu restauracjach czy barach przy daniach bezmięsnych pojawiają się charakterystyczne zielone symbole "V", "W" lub podobne, które informują, że są one wegetariańskie lub wegańskie. To pozwala osobom na diecie roślinnej lub bezmięsnej zawęzić wybór bez konieczności dopytywania obsługi. Najczęściej jednak nie ma oznaczeń w drugą stronę. Zawartość mięsa w daniu traktowana jest albo jako coś domyślnego, ale niewartego odnotowania, mimo że nie każde danie bezmięsne jest od razu wegetariańskie lub wegańskie. Z czego to wynika?

Świadomość tego, że mięso to tkanka mięśniowa więzionych i zamordowanych wbrew swojej woli zwierząt, jest w miarę powszechna. Często jednak bywa spychana do podświadomości w ramach mechanizmu obronnego nazywanego paradoksem mięsa. Jest to skutek dysonansu poznawczego między etyczną troską o dobrostan zwierząt a przyjemnością z ich jedzenia.

Człowiek zazwyczaj postrzega siebie samego jako dobrego i chce ten obraz siebie zachować. Gdy coś go kwestionuje, pojawia się psychologiczny konflikt, który wymaga rozładowania - bywa że w formie racjonalizacji (cała niewidzialna ideologia karnizmu), negacji, stosowania pozamerytorycznych argumentów, wyśmiania lub agresji. Gdyby bowiem przyznać rację faktom, trzeba by przyznać się do błędu przed samym sobą i innymi, a także do wcześniejszego życia w zakłamaniu, a to dla wielu osób jest nie do zniesienia.

Jednak nasz mózg jest na tyle sprytny, że gdy tylko pojawia się zagrożenie takim napięciem, natychmiast od niego ucieka. Zatem choć racjonalnie wiemy, skąd pochodzi mięso i że istoty, od których jest pozyskiwane, doświadczają cierpienia, to nie chcemy dopuszczać tej wiedzy do świadomości, by chronić swoją psychiczną integralność. Odwracamy wzrok, zatykamy uszy albo po prostu uciekamy. Ten mechanizm obronny zachodzi nawet u najbardziej inteligentnych i racjonalnych osób.

Obraz zwierzęcia w menu może zniechęcić do jedzenia mięsa

Co się zmieni, gdy jednak dopuścimy do świadomości to, co i tak już wiemy? Nowe badanie przeprowadzone przez psychologów z brytyjskiego University of East Anglia oraz kanadyjskiego Brock University pokazało, że nie dochodzi wówczas do żadnej katastrofy, rozpadu ego, utraty tożsamości ani śmierci z niedożywienia. Okazuje się, że wystarczy subtelne przypomnienie o pochodzeniu posiłku, by skłonić konsumentów do zmiany decyzji przy składaniu zamówienia. Wniosek jest prosty - umieszczenie wizerunków żywych zwierząt obok dań mięsnych w menu może wymiernie wpłynąć na nasze wybory żywieniowe.

Karta menu w okresie kontrolnym (po lewej) i zmodyfikowana do celów badania (po prawej) S. Murray et al. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

Eksperyment przeprowadzony w kafeterii uniwersyteckiej był prosty w swojej formie, ale przyniósł uderzające efekty. Naukowcy udostępnili dwa zestawy menu: standardowy oraz taki, w którym przy daniach mięsnych widniały zdjęcia odpowiednich zwierząt na białym tle. "Na przykład obok kurczaka na słodko i kwaśno widniał obraz kurczaka, obraz świni towarzyszył gyrosowi wieprzowemu, a obraz krowy - wołowemu bolognese" - tłumaczą autorzy badania. Co istotne, dania wegetariańskie nie posiadały żadnych dodatkowych grafik, a same zdjęcia zwierząt nie miały charakteru drastycznego czy emocjonalnego - były to zwykłe, neutralne portrety.

Mimo braku krzykliwych haseł efekt był wyraźny. Analiza ponad 3600 sprzedanych posiłków wykazała, że w dniach, gdy w menu widniały zdjęcia zwierząt, prawdopodobieństwo wybrania opcji wegetariańskiej wzrosło o 22% w porównaniu do okresu bazowego. "Te odkrycia zademonstrowały, że powiązanie mięsa z jego zwierzęcym źródłem może przynieść wymierne zmiany w zachowaniu" - tłumaczą badacze. Choć efekt był widoczny przy różnych rodzajach mięsa, szczególnie zauważalny trend dotyczył wieprzowiny, co pokrywa się z ogólną tendencją społeczną do dużej sympatii wobec świń.

Widzą zwierzęta, wybierają rośliny. Ale nie wszyscy

"Gdyby rzeźnie miały szklane ściany, każdy byłby wegetarianinem" - powiedział Paul McCartney. Czy na pewno każdy? Mimo obiecujących wyników autorzy badania zalecają ostrożność w generalizowaniu i ekstrapolowaniu tych wniosków na całą populację. Badanie odbyło się w specyficznym środowisku akademickim, a studenci mogą reagować inaczej niż osoby starsze, o innym statusie majątkowym, poziomie empatii czy stopniu wykształcenia. Nie wiadomo również, czy taki efekt utrzymałby się w dłuższej perspektywie, czy też klienci z czasem przyzwyczailiby się do widoku zwierząt w menu.

Autorzy badania są jednak zdania, iż "nawet niewielkie zmiany, skumulowane w większej skali, mogą przynieść znaczące efekty. Może mieć to kluczowe znaczenie dla globalnych wysiłków na rzecz ochrony środowiska i zdrowia publicznego.

Ograniczenie spożycia mięsa jest bowiem obecnie traktowane jako priorytet w walce z kryzysem klimatycznym, otyłością, cukrzycą typu 2, chorobami układu krążenia oraz niektórymi nowotworami, z którymi jest ono pozytywnie skorelowane. Potencjalne korzyści z ograniczenia spożycia mięsa są ogromne, a przejście na dietę roślinną porównywane jest do efektów zastąpienia paliw kopalnych energią jądrową.

Ponieważ wiele osób deklaruje miłość do zwierząt, a jednocześnie spożywa ich mięso, interwencje takie jak ta mogą pomóc w przezwyciężeniu dysonansu poznawczego bez stosowania agresywnej retoryki czy ograniczania praw konsumenta, które budzą niechęć wielu osób i mogą przynosić odwrotny efekt.

Źródło: Siobhan Murray, Rose Meleady, Gordon Hodson. Seeing animals, choosing plants: Evidence from a cafeteria field study on food choice. Journal of Environmental Psychology. Volume 111, May 2026, 102988. DOI: 10.1016/j.jenvp.2026.102988

