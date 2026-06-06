W skrócie Współczesna dieta dzieci obfitująca w przetworzone tłuszcze i cukry może powodować trwałe zmiany w podwzgórzu, które utrzymują się w dorosłości nawet po powrocie do zdrowej wagi.

Naukowcy wskazali, że interwencje ukierunkowane na mikrobiotę jelitową, takie jak podawanie określonych probiotyków i prebiotyków, pomagają odwrócić niepożądane skutki w mózgu, wywołane przez śmieciowe jedzenie.

Eksperci podkreślają potrzebę wprowadzenia nowych kryteriów klasyfikowania żywności przetworzonej, aby lepiej odróżniać szkodliwe produkty od tych odżywczych.

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Śmieciowe jedzenie w dzieciństwie zaburza pracę podwzgórza w mózgu

Dzieci dorastają współcześnie w otoczeniu łatwo dostępnej, wysoko przetworzonej żywności, która stała się nieodłącznym elementem przyjęć urodzinowych, szkolnych wydarzeń czy nagród za dobre zachowanie. Nowe badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców pod kierunkiem ekspertów z University College Cork (UCC) dowodzą, że stała ekspozycja na śmieciowe jedzenie niesie za sobą poważniejsze konsekwencje, niż dotychczas sądzono.

Dieta bogata w tłuszcze i cukier, a uboga w błonnik, białko i witaminy, stosowana we wczesnym okresie życia, może trwale zmienić sposób, w jaki mózg kontroluje apetyt, a skutki te utrzymują się nawet wtedy, gdy w późniejszym wieku nawyki żywieniowe ulegną poprawie, a masa ciała powróci do normy. "Nasze odkrycia pokazują, że to, co jemy we wczesnych latach życia, ma znaczenie. Wczesna ekspozycja dietetyczna może zostawiać ukryte, długoterminowe efekty w obszarze nawyków żywieniowych, które nie są natychmiast widoczne po samej wadze" - skomentowała dr Cristina Cuesta-Martí, główna autorka badania.

Eksperymenty przeprowadzone przez badaczy z ośrodka APC Microbiome na UCC wykazały, że wczesna ekspozycja na kaloryczne i ubogie w składniki odżywcze jedzenie prowadzi do zakłóceń w podwzgórzu - obszarze mózgu odpowiedzialnym za regulację apetytu i równowagi energetycznej. W dorosłym życiu przekłada się to na utrzymujące się zaburzenia łaknienia i może zwiększać ryzyko otyłości.

Badanie opublikowane w recenzowanym czasopiśmie "Nature Communications" ujawniło też różnice w podatności na te zmiany w zależności od płci. U samic myszy zaobserwowano m.in. redukcję komórek z markerami regulującymi sytość oraz zaburzenia metabolizmu argininy i tryptofanu (prekursora serotoniny kluczowej dla regulacji nastroju), podczas gdy u samców ucierpiało wykrywanie peptydoglikanów oraz metabolizm steroidów.

Mikrobiota jelitowa kluczem do budowy zdrowych nawyków żywieniowych

Naukowcy znaleźli jednak obiecujące rozwiązanie, które pozwala złagodzić długofalowe skutki spożywania śmieciowego jedzenia (ang. junk food). Odkryli oni, w przywróceniu prawidłowych wzorców żywieniowych pomocne są interwencje w obszarze mikrobioty jelitowej. Badacze przetestowali dwie metody: podawanie konkretnego szczepu bakterii probiotycznych (Bifidobacterium longum APC1472) oraz kombinacji błonników prebiotycznych (fruktooligosacharydów - FOS i galaktooligosacharydów - GOS), które naturalnie występują w produktach takich jak cebula, czosnek, pory, szparagi czy banany.

Obie te metody przyniosły pozytywne rezultaty, choć zadziałały w różny sposób. Probiotyk wykazał bardzo celowane działanie, znacznie poprawiając zachowania żywieniowe przy minimalnym wpływie na ogólny skład mikrobiomu. Prebiotyki wywołały zaś szerokie zmiany w strukturze bakterii jelitowych i doprowadziły do zależnej od płci odbudowy szlaków na osi jelita-mózg.

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Choć na ten moment badanie to jeszcze nie ma przełożenia na ludzi w skali 1:1, to daje ono naukowcom bardzo obiecujący drogowskaz. Zarówno szczepy bakterii Bifidobacterium longum, jak też prebiotyki FOS i GOS stosowane są u ludzi, a sygnały chemiczne wysyłane z jelit do mózgu (i vice versa) działają na bardzo podobnych zasadach u obu gatunków: podwzgórze odpowiada za to, czy czujemy głód, czy sytość.

"Prace naukowe takie jak ta ilustrują, jak fundamentalne badania mogą prowadzić do potencjalnie innowacyjnych rozwiązań głównych problemów społecznych. Ujawniając, w jaki sposób dieta we wczesnych etapach życia kształtuje ścieżki mózgowe zaangażowane w regulację odżywiania, praca ta otwiera nowe możliwości interwencji opartych na mikrobiomie" - wyjaśnił prof. John F. Cryan, wicedyrektor działu Research & Innovation na UCC i współpracownik przy tym projekcie.

Przetworzona żywność nie zawsze szkodzi. Jak rozpoznać zdrowe produkty?

Równolegle w debacie publicznej pojawiają się głosy wzywające do precyzyjniejszego definiowania tego, co faktycznie szkodzi młodemu organizmowi. Raport przygotowany w ramach programu Healthy Eating Research zwraca uwagę, że obecne podejście do żywności wysokoprzetworzonej bywa niespójne, a stosowane dotychczas definicje pozwalają zidentyfikować zaledwie niewielki odsetek produktów, które powinny trafić do tej kategorii, równocześnie obejmując niektóre zdrowe produkty.

Autorzy opracowania postulują wprowadzenie nowej klasyfikacji żywności ultraprzetworzonej, opartej na obecności dodatków technologicznych niewykorzystywanych w domowej kuchni, takich jak emulgatory, sztuczne aromaty czy maltodekstryna.

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Jednocześnie eksperci dietetyki podkreślają, że sam stopień przetworzenia nie zawsze jest miarodajną oceną wpływu na zdrowie, ponieważ kwestia ta jest bardziej zniuansowana. Choć panuje konsensus, że należy bezwzględnie unikać słodzonych napojów czy przetworzonych wyrobów mięsnych, niektóre produkty roślinne zaliczane do tej samej grupy - takie jak pieczywo, tofu czy pełnoziarniste płatki zbożowe - choć są przetworzone, to charakteryzują się odpowiednią ilością składników odżywczych, niską zawartością cukru, sodu oraz tłuszczów nasyconych, przez co mogą wywierać korzystny wpływ na organizm. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie płatki śniadaniowe są zdrowe, podobnie jak nie każdy chleb czy bułka. Wypieki z białej mąki mają wysoki indeks glikemiczny i działają niekorzystnie na mikrobiom jelitowy.

W związku z tym specjaliści rekomendują nie tylko wdrożenie jasnych oznaczeń na przodzie opakowań, ale również wprowadzenie ograniczeń w sprzedaży mało wartościowych produktów w szkołach oraz zakazanie ich reklamowania dzieciom i eksponowania ich przy kasach sklepowych.

Źródła:

Cuesta-Marti, C., Ponce-España, E., Uhlig, F. et al. Bifidobacterium longum and prebiotic interventions restore early-life high-fat/high-sugar diet-induced alterations in feeding behavior in adult mice. Nat Commun 17, 1653 (2026). DOI: 10.1038/s41467-026-68968-2 University College Cork. Childhood junk food may rewire the brain for life. ScienceDaily (2026). Healthy Eating Research. Ultraprocessed Foods in the U.S.: Recommended Definitions and Policies (2026).





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