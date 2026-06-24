Upał odbiera ci apetyt? Sprawdź, dlaczego podczas gorących dni tracisz ochotę na jedzenie

W skrócie W czasie upałów organizm skupia się na chłodzeniu ciała, przez co tłumi uczucie głodu i ogranicza procesy trawienia.

Wysoka temperatura powoduje, że pragnienie staje się silniejsze niż głód, a spożycie płynów daje uczucie sytości.

Zaleca się spożywanie mniejszych, lekkich posiłków bogatych w wodę i elektrolity, aby uzupełnić składniki tracone wraz z potem.

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Na zewnątrz upał, temperatura za oknem przekracza 30 stopni Celsjusza. W domu czeka przygotowany przez nas obiad, wypadałoby coś zjeść. Ale patrzysz na talerz i... sięgasz po wodę (sok, napój, co kto lubi) nie czując głodu. Też tak masz? Za takim zachowaniem stoi bardzo konkretny mechanizm biologiczny.

Organizm walczy z przegrzaniem

Ludzkie ciało stara się utrzymywać temperaturę wewnętrzną na poziomie około 37 stopni Celsjusza. Nadzoruje to podwzgórze, czyli obszar mózgu odpowiedzialny między innymi za kontrolę temperatury, pragnienia i głodu. Kiedy robi się gorąco, organizm uruchamia cały zestaw mechanizmów chłodzących.

Pocimy się, a większa ilość krwi trafia do skóry, aby oddawać ciepło do otoczenia. Problem w tym, że ta sama krew nie może jednocześnie w takim stopniu wspierać innych procesów zachodzących w organizmie. Jednym z nich jest właśnie trawienie.

Kiedy zjemy, organizm kieruje więcej krwi do układu pokarmowego, gdzie zachodzi trawienie, wchłanianie i transport składników odżywczych. To wymaga energii, a każdy wydatek energetyczny oznacza dodatkową produkcję ciepła. W czasie upału mózg próbuje zrobić dokładnie odwrotnie, ograniczyć wszystko, co mogłoby jeszcze bardziej nas nagrzać.

Głód przegrywa z pragnieniem

Znaczenie ma również pragnienie. Zarówno uczucie głodu, jak i potrzeba picia są kontrolowane przez to samo centrum w mózgu. Kiedy tracimy wodę wraz z potem, organizm zaczyna przede wszystkim domagać się jej uzupełnienia.

Podczas fali upałów organizm zmienia swoje priorytety, a schłodzenie ciała staje się znacznie ważniejsze niż trawienie i przyswajanie dużego posiłku.

Wypicie dużej ilości płynów może wywołać uczucie pełności. W efekcie zamiast myśleć o jedzeniu, szukamy kolejnej szklanki wody.

Dlaczego w tracie upału długo czujemy się najedzeni?

Badania sugerują również, że wysoka temperatura może spowalniać opróżnianie żołądka. Pokarm zostaje w nim dłużej, a do mózgu docierają sygnały informujące, że jesteśmy najedzeni. To jeden z powodów, dla których podczas gorących dni częściej odczuwamy wzdęcia lub nie mamy ochoty na kolejny posiłek.

Nie oznacza to jednak, że w czasie upałów można całkowicie zrezygnować z jedzenia. Dr Baumgardt zwraca uwagę, że organizm nadal potrzebuje energii i składników odżywczych. Zamiast dużych, ciężkich posiłków lepiej sprawdzają się mniejsze porcje spożywane częściej i bogate w wodę oraz elektrolity, które pozwolą uzupełnić to, co tracimy z potem.

Produkty bogate w białko i węglowodany będą generowały więcej ciepła metabolicznego (czyli zrobią to, czego nasz organizm stara się uniknąć). Oczywiście białko wciąż jest potrzebne, więc lepiej przyjmować je w kilku mniejszych porcjach. W przypadku nabiału warto postawić na mleko lub lekkie produkty jak np. jogurty.

Szczególnie pomocne są produkty zawierające dużo wody. Brytyjski naukowiec podpowiada, że zbilansowany posiłek (nawet przy słabym apetycie) zapewnią nam produkty takie jak orzechy, warzywa, rośliny strączkowe, awokado, oliwki i zboża czy owoce. To dobre źródła energii i stanowią istotny element wielu diet śródziemnomorskich.

Źródło: Dan Baumgardt, Too hot to be hungry: why our appetite shrinks in the summer heat, 2026, The Conversation; https://doi.org/10.64628/AB.qqwxgspeh

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