To kolejne badania, w których obalony został mit "bezpiecznych e-papierosów". W poprzednich prof. Benam i jego zespół wykazali, że bardzo szkodliwy jest popularny dodatek do e-papierosów, czyli octan witaminy E. Zawiera on tzw. kannabinoidy, które przekształcają się w małe, bardzo toksyczne cząsteczki. W wyniku palenia e-papierosów przemieszczają się głęboko do płuc i zatykają drogi oddechowe, a także osiadają na ścianach tchawicy i oskrzeli.



Jak działają e-papierosy?

Stosowane w papierosach elektronicznych płyny (liquidy) to zwykle mieszanka glikolu propylenowego, gliceryny i odpowiednio dobranego aromatu. Część e-papierosów jest produkowana z zawartością nikotyny, dzięki czemu łatwo zaspokajają u palaczy tradycyjnych papierosów tzw. głód nikotynowy. Liquidem wypełnia się zbiorniczek e-papierosa, następnie w wyniku podgrzania zmieniany jest on w mgiełkę, która może być wdychana do płuc osoby palącej e-papierosa. Badania naukowców z Pitsburga udowadniają, że nawet ta niewinna mgiełka może mieć fatalny wpływ na zdrowie palaczy.