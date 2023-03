Woda w Układzie Słonecznym jest starsza od Słońca. Naukowcy znaleźli dowody

Reklama

Co warto podkreślić, poprzednie badania wykazały, że część wody na Ziemi pochodzi z komet, bo wskazuje na to podobny skład. Sugerowało to, że woda może być związana w kometach czy asteroidach i w ten sposób dostarczana do ciał planetarnych, ale było tu pewne "brakujące ogniwo".

Jak podkreślają badacze, mogliśmy łączyć Ziemię z kometami, a protogwiazdy z ośrodkiem międzygwiezdnym, ale nie mogliśmy połączyć protogwiazd z kometami i dopiero badając V883 Orionis wypełniliśmy i tę lukę. Choć mieliśmy tu bardzo dużo szczęścia, bo większość wody w dyskach akrecyjnych wokół protogwiazd jest zamrożona i istnieje jako para tylko blisko gwiazdy, gdzie trudno ją dostrzec, tymczasem V883 Orionis przechodzi właśnie przyspieszony wzrost, dzięki czemu jest chwilowo cieplejszy niż zwykle.



Skład wody w dysku jest bardzo podobny do składu komet w naszym własnym Układzie Słonecznym. Jest to potwierdzenie poglądu, że woda w układach planetarnych powstała miliardy lat temu, przed Słońcem, w przestrzeni międzygwiezdnej i została odziedziczona zarówno przez komety, jak i Ziemię, w stosunkowo niezmienionej postaci podsumowuje autor badań.