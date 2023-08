Rosjanie użyli zakazanych min. Zabijają ludzi w okrutny sposób

Rosjanie kolejny raz użyli zakazanych min POM-3

Co ciekawe, inteligentne miny można rozmieszczać za pomocą systemów ISDM Zemledeliye. Jest to najnowszy w Rosji system rakietowego minowania. Trafił do armii w 2020 roku. Jest on osadzony na ciężarówce Kamaz 6560 8x8 i opiera się na wykorzystaniu wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej kal. 122 mm.

Na pokładzie pojazdu znalazło się 50 prowadnic podzielonych na dwie sekcje po 25 sztuk. Każda z rakiet na paliwo stałe zawiera kilka min. Według ujawnionych danych, mogą być one dostarczane na wybrane obszary Ukrainy w zasięgu do nawet 15 km.