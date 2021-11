Volvo stworzyło spycharko-ładowarkę na bazie modelu Lego

Volvo LX03 to 5-tonowa ładowarka kołowa bazująca na modułowej platformie. Pojazd ma otwierać zupełnie nową erę pojazdów budowlanych, w których technologia łączy się z ekologią. Ma ona także wprowadzić branżę w nowe, inteligentne rozwiązania sprzyjające ograniczeniu śladu węglowego.

Całkowicie elektryczny, a tym samym bezemisjny pojazd potrafi dostosowywać się do różnych sytuacji, podejmować decyzje w czasie rzeczywistym i, co najważniejsze, skutecznie współpracować z ludźmi. System autonomiczny oparty na sztucznej inteligencji umożliwia wykonywania zadań, które są zbyt ryzykowne lub po prostu za nudne dla pracowników. Co ważne - zastosowane akumulatory mają wystarczyć na pełny, 8-godzinny tryb pracy.

Największe wrażenie robi jednak fakt, że pojazd jest niemalże identyczny ze swoim zabawkowym protoplastą. Po raz pierwszy w historii, model Lego Technic posłużył za punkt wyjścia do budowy prawdziwej maszyny. Szwedzki producent udowodnił tym samym, że praktycznie nie istnieją dla niego granice w projektowaniu.

Prototyp LX03 nie jest przeznaczony do komercyjnej sprzedaży, jednak inżynierowie spodziewają się, że uzyskane z jego pomocą cenne spostrzeżenia znajdą zastosowanie dziś i w przyszłości.