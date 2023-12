Nauka, co słychać? Maciej Dowbor rusza z nowym programem!

Fascynujące, ale często skomplikowane tematy w zgrabny sposób przedstawi Maciej Dowbor, dziennikarz i prezenter Polsatu. Każdy z odcinków porusza inny problem czy zagadnienie, który tłumaczą wybitni naukowcy i eksperci. "Nauka, co słychać?" to popularnonaukowa pigułka dostarczająca wiedzy z różnych dziedzin życia. Program nie boi się poruszać tematów kontrowersyjnych, obalać mitów i walczyć z pseudonaukową dezinformacją.

"Nauka, co słychać?" - pierwszy odcinek już w piątek wieczorem

W premierowym odcinku zaczynamy od jednego z najważniejszych technologicznych wyzwań naszych czasów. Mowa oczywiście o sztucznej inteligencji i jej wpływie na nasze życie. Czy sztuczna inteligencja podbije świat i zawładnie ludzkością? Czy pozbawi nas miejsc pracy? Maciej Dowbor szukał odpowiedzi wśród ekspertów i w ChacieGPT. Wiedza tego ostatniego okazała się zaskakująca...

Program "Nauka, co słychać?" to dziesięć odcinków (ok. 11 minut każdy), które łączą merytorykę z internetowym luzem. Premiera już 8 grudnia. Odcinki będą emitowane co piątek w serwisie Geekweek.pl oraz na stronie głównej Interii. To kolejny już program premium Interii. Wśród pozostałych podcastów znajdziecie tytuły takich dziennikarzy, jak Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz, Alicja Resich, Przemysław Białkowski, Aleksandra Szutenberg czy Tomasz Lejman i Damian Glinka.