Temat udziału polskich żołnierzy w misji pokojowej na terenie Ukrainy pojawił się w wywiadzie, jakiego prezydent Andrzej Duda udzielił tygodnikowi Bild. - Jeżeli będzie to decyzja NATO, to jako odpowiedzialny członek Sojuszu zastosujemy się do niej - powiedział prezydent odpowiadając na pytania niemieckiej gazety. Aby polscy żołnierze trafili na teren Ukrainy, musi zostać spełniony najważniejszy warunek: między Rosją i Ukrainą musi zostać zawarty rozejm, na co w tej chwili się nie zanosi.

Cele misji pokojowej Głównym zadaniem misji pokojowej jest - jak sama nazwa wskazuje - utrzymanie na danym terenie pokoju. Już sama obecność wojsk misji pokojowej powinna odstraszać potencjalnego agresora przed wkroczeniem na teren, na którym są żołnierze misji pokojowej. Misje pokojowe są zawsze organizowane pod flagą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Trudno sobie wyobrazić, aby taką misję mogło zorganizować tylko NATO, gdyż na taką opcję nigdy nie zgodziłaby się Rosja. Reklama Cele misji pokojowej: nadzorowanie przestrzegania zawieszenia broni

udzielanie pomocy we wdrażaniu porozumienia pokojowego

prowadzenie działań na rzecz tworzenia pokoju (peacemaking)

ochrona ludności cywilnej- wspomaganie rozbrojenia, demobilizacji oraz reintegracji byłych żołnierzy ze społeczeństwem

ochrona i promowanie praw człowieka

wspieranie procesu przywracania rządów prawa

udzielanie pomocy przy organizacji wyborów

pomoc w przypadku katastrofy humanitarnej Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli misji pokojowych ONZ są niebieskie hełmy. Zgoda i bezstronność Oczywiście żołnierze w misji pokojowej mają broń, ale jej użycie jest możliwe tylko w ostateczności i pod wieloma warunkami. Misje utrzymania pokoju działają na podstawie trzech zasad:

Zgoda obu stron konfliktu na zakres działania misji pokojowej

Bezstronność konieczna dla zachowania zgody między stronami konfliktu

Zakaz użycia siły poza przypadkami obrony własnej oraz w obronie mandatu misji Uczestnicy takiej misji mogą stosować siłę militarną: w przypadku samoobron,

obrony mandatu misji i ludności cywilne,

Użycie siły przez uczestników operacji pokojowej zawsze powinno być uważane za środek ostateczny. To nie oznacza, że żołnierze misji pokojowej nie użyją broni, ale powinni zrobić wszystko, aby tego uniknąć. Polacy na misjach pokojowych Według oficjalnych danych MON polscy żołnierze uczestniczą w misjach międzynarodowych od 1953 roku. Od tego czasu w ponad 89 operacjach wzięło udział ponad 120 tysięcy żołnierzy i personelu wojskowego. Polska uczestniczy w międzynarodowych operacjach prowadzonych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, NATO i Unii Europejskiej. Uczestniczy w nich blisko 1400 żołnierzy. Obecnie polskie kontyngenty wojskowe uczestniczą w różnego rodzaju misjach m.in. w Iraku, Turcji, Syrii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie czy Libanie. Te misje prowadzone są pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego.