Ukraińcy dostali nową broń z USA. "Niezwykle efektywna"

Zarówno Ukraina, jak i Rosja od początku wojny w 2014 roku używają amunicji kasetowej. Jest to broń zakazana konwencją, którą podpisało wiele krajów świata, ale nie dotyczy ona m.in. USA, Polski, Rosji i Ukrainy. Jako że Ukrainie skończyła się ta broń i szybko wyczerpują się zapasy pocisków kalibru 155 mm do systemów artyleryjskich, Pentagon postanowił za jednym zamachem upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.

Zatem Siły Zbrojne Ukrainy nie tylko dostaną ważne dla nich pociski kalibru 155 mm do setek haubic, ale również będą one w wersji kasetowej, a to oznacza, że ich zdolności bojowe znacznie wzrosną w walce z rosyjskim agresorem. CNN podaje, powołując się na US Army’s eArmor, że pociski z bronią kasetową (DPICM), wystrzeliwane z haubic 155 mm, posiadają śmiertelny zasięg 10 metrów kwadratowych, jednocześnie mogą pokryć obszar ok. 30 000 metrów kwadratowych mniejszą subamunicją.

