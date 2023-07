Rosyjski dowódca oficjalnie udostępniał swoją lokalizację

Nie krył się on ze swoją pasją do sportu i oficjalnie udostępniał wszystkim zaineresowanym w aplikacji nie tylko swoją aktualną lokalizację, ale również dane aktywności. Jak podaje kanał Mash, prawdopodobnie "oddziały egzekucyjne" Sił Bezpieczeństwa Ukrainy namierzyły Rżyckiego i wysłały do niego smutnego pana, który pomógł mu szybko odpowiedzieć za zbrodnie na ludności cywilnej Ukrainy.

Co najciekawsze, w aplikacji Strava można przyznawać kudosy, czyli tzw. lajki. Pod ostatnią aktywnością Rżyckiego pojawiły się kudosy od samego Kyryła Budanowa, czyli szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy. Prawdopodobnie ma to być wymowna informacja dla Rosjan, że żaden rosyjski terrorysta nigdzie nie może czuć się bezpiecznie. Jednocześnie Budanow oświadczył, że ukraińskie służby znajdą wrogów Ukrainy bez względu na to, w jakiej części świata się ukryją.