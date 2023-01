Spis treści: 01 Google Docs. Za darmo i on-line

02 LibreOffice Writer - darmowe oprogramowanie Open Source

03 WPS Docs - kompleksowy pakiet narzędzi biurowych

04 Quip - wygodna praca grupowa nad dokumentem

05 OnlyOffice - darmowy pakiet przydatny w biurze

Google Docs. Za darmo i on-line

Ciekawą alternatywą dla płatnego oprogramowania Microsoftu jest bezpłatny edytor tekstu od Google - Docs to taki Word za darmo. Co ważne, działa on on-line - nie trzeba instalować programu na dysku komputera.

Google Docs pozwala na tworzenie i edytowanie dokumentów tekstowych z dowolnego miejsca i urządzenia. Aby uzyskać dostęp do plików, wystarczy zalogować się na konto Google.

To oprogramowanie ma wszystkie funkcje, które są niezbędne do kompleksowej edycji dokumentów tekstowych. Intuicyjny interfejs nie sprawi problemów użytkownikom, którzy byli przyzwyczajeni do pracy w Wordzie. Menu na górnym pasku daje bezpośredni dostęp m.in. do stylów, rodzaju i wielkości czcionki oraz formatowania tekstu. Jednym kliknięciem można umieścić w dokumencie link, wstawić komentarz, obraz, a także listę.

Reklama

W zespołach projektowych przydaje się możliwość wspólnej pracy w tym samym czasie na jednym dokumencie. Każdy stworzony plik można udostępnić innym osobom, a co więcej - przypisać im konkretne uprawnienia (m.in. wyświetlanie dokumentu, jego komentowanie lub edycję). Dodawanie osób jest proste - wystarczy w komentarzu zamieścić @wzmiankę, a na adres e-mail wybranego użytkownika zostanie wysłana informacja z zaproszeniem do dokumentu. W każdej chwili można zerknąć do historii zmian, aby sprawdzić, kto i jakie zmiany wprowadził w dokumencie.

W Google Docs nie brakuje także i innych przydatnych funkcji. Zaliczają się do nich m.in. inteligentne tworzenie wiadomości, podpowiedzi dotyczące pisowni i gramatyki, tłumaczenie dokumentów, a także pisanie głosowe. Co więcej, Google Docs jest połączone z innymi propozycjami od giganta z Doliny Krzemowej. Dzięki temu w kilka chwil można np. w dokumencie tekstowym zamieścić wykresy stworzone w Arkuszach Google. Nie trzeba też konwertować plików np. na format PDF, aby była dostępna opcja ich edycji. A może jakaś inna aplikacja do tworzenia dokumentów również zasługuje na uwagę w 2023 roku?

Zdjęcie Z Google Docs można korzystać na wielu urządzeniach. / 123RF/PICSEL

LibreOffice Writer - darmowe oprogramowanie Open Source

Dużą popularnością wśród użytkowników szukających darmowych rozwiązań cieszy się także edytor LibreOffice Writer, który wchodzi w skład pakietu LibreOffice.

LibreOffice to nowoczesny edytor, który sprawdzi się podczas tworzenia i edycji wszelkich dokumentów tekstowych. Bez trudu można w nim zamieścić m.in. elementy graficzne czy indeksy.

Podobnie jak w aplikacji od Google, tak i w LibreOffice Writer jest dostępna opcja ustawienia stylów dla konkretnych części dokumentu, automatycznego uzupełniania tekstu oraz sprawdzanie poprawności językowej, które wyłapuje błędy w różnych językach. Można też dodać wyjątki do listy Autokorekty.

Pracę w edytorze ułatwia intuicyjny interfejs - każdy użytkownik może skonfigurować go zgodnie z własnymi preferencjami.

Zdjęcie LibreOffice to nowoczesny edytor, który sprawdzi się podczas tworzenia i edycji wszelkich dokumentów tekstowych

WPS Docs - kompleksowy pakiet narzędzi biurowych

Kolejna darmowa aplikacja do tworzenia i edycji dokumentów to WPS Docs. Aby z niej korzystać, wystarczy się zalogować. Można w tym celu wykorzystać m.in. konto Google. Jest to kompleksowy pakiet, w którym udostępniono takie narzędzia jak Writer, Presentation, Spreadsheet i PDF. Użytkownicy mogą zarządzać plikami zarówno on-line, jak i przy pomocy aplikacji zainstalowanej na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu przenośnym.

W WPS Docs można stworzyć nowy pusty dokument tekstowy lub pracować na którymś z udostępnionych szablonów graficznych. Szablony sprawdzą się przy tworzeniu m.in. życiorysów, listów, plakatów czy zaproszeń. Podobnie jak w przypadku Google Docs, także i tu udostępniono opcję jednoczesnej edycji dokumentu przez wielu użytkowników.

Prosty w obsłudze interfejs umożliwia m.in. zmianę rozmiaru czcionki, określenie stylów dla fragmentów tekstu, ustawienie odstępów między wersami czy wcięć w tekście oraz wstawianie list wypunktowanych i numerowanych.

Quip - wygodna praca grupowa nad dokumentem

Quip to co prawda nie jest darmowy Word (oprogramowanie jest płatne), jednak może zainteresować wymagających użytkowników, dla których priorytetem jest optymalizacja pracy zespołowej na dokumentach. Program łączy dokumenty, arkusze kalkulacyjne i czat, który usprawnia komunikację i pozwala w jednym miejscu zgromadzić wszystkie komentarze.

W programie Quip w jednym czasie nad dokumentem może pracować wielu użytkowników, a wszystkie zmiany są na bieżąco zapisywane i dostępne w historii pliku.

OnlyOffice - darmowy pakiet przydatny w biurze

Wracając jednak do bezpłatnych rozwiązań dostępnych na rynku, trzeba wspomnieć o jeszcze jednej opcji, która może zastąpić MS Word. To OnlyOffice, a konkretnie OnlyOffice Writer - darmowe oprogramowanie, w którym nie ma reklam. Można w nim bez problemu otworzyć i edytować dokumenty zapisane z różnymi rozszerzeniami, np. docx. Ponadto obsługuje wiele wtyczek, dzięki czemu w prosty sposób można poszerzyć funkcjonalność oprogramowania.

Podobnie jak inne aplikacje tego typu, tak samo OnlyOffice Writer umożliwia wspólną edycję dokumentu tekstowego wielu osobom. Uprawnienia są nadawane w zakresie przeglądania, komentowania, a także edycji.

Edytor tekstowy to oprogramowanie, z którego będą zadowoleni zarówno użytkownicy, którzy chcą stworzyć prostą notatkę, jak i np. e-booka. Intuicyjny interfejs pozwala łatwo zarządzać m.in. stylami, wielkością czcionki, układem strony oraz marginesami.

OnlyOffice to nie tylko bezproblemowa edycja dokumentów tekstowych, lecz także sprawna praca nad arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami.

A może jakaś inna aplikacja? Rozwiązań, które mogą okazać się ciekawą, a przede wszystkim darmową alternatywą dla programu Microsoft Word jest sporo. Oprócz tych, które zostały szczegółowo opisane powyżej, można rozważyć korzystanie także z takich propozycji jak Focus Writer, FreeOffice albo Jarte.