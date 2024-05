Co pamiętasz z matury z polskiego? 7/10 i egzamin zdany

W 2024 roku egzaminy maturalne potrwają od 7 do 24 maja. Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym jest obowiązkowy i odbędzie się jako pierwszy. Do testu maturzyści przystąpią już 7 maja 2024 roku o godzinie 9. Zdajesz maturę w tym roku? Zrób sobie szybką powtórkę - quiz porusza tematy, które pojawiały się na maturach w minionych latach! Ten egzamin jest już dawno za Tobą, albo czeka Cię dopiero w dalszej przyszłości? Zrób quiz i sprawdź swoją wiedzę z języka polskiego! 10 punktów to już świetny wynik!

Matura z polskiego 2024. Test rozpocznie się już 7 maja. Zdj. ilustracyjne. /123RF/PICSEL