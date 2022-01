Sami wariaci

Zdjęcie "Orędownik" / domena publiczna

Przed II wojną światową w polskich gazetach co jakiś czas pojawiał się artykuł informujący, że już za kilkaset lat na świecie pozostaną wyłącznie ludzie chorzy psychicznie. Dokładnych wyliczeń miał dokonać pewien londyński uczony, a przedstawione je między innymi w "Orędowniku" z 1936 roku. Według statystyk w 1858 roku w Europie jeden wariat przypadał na 535 zdrowych mieszkańców. W 1897 roku ich liczba wzrosła i bilans wynosił już jeden do 312. Idąc tym tokiem rozumowania dalej, wyszło, że w 2139 roku cała ludzkość składać się będzie z tego typu osób.

Niezwykła promocja

Zdjęcie "Gazeta Wągrowiecka" / domena publiczna

"Gazeta Wągrowiecka" donosiła w 1933 roku o niezwykłym rozporządzeniu. Minister poczt i telegramów zamierzał ogłosić promocję, w ramach której każda osoba kupująca znaczek pocztowy o wartości przekraczającej 30 groszy miała otrzymać dodatkowo kopertę i papier do pisania. Wiadomość wywołała poruszenie i trzeba przyznać, że gratis to uczciwa cena.

Poligamia tworzy zwierzęta

Zdjęcie "Orędownik Naukowy" / domena publiczna

W "Orędowniku Naukowym" z 1841 roku możemy natchnąć się na fragment dotyczący związków. Przeczytamy w nim, że "poligamia robi człowieka zwierzęciem", natomiast "monogamia jest prawdą naturalną". Minęło prawie 200 lat, a część ludzi wciąż podziela te poglądy. Czy słusznie?

Debata o szczepieniach

Zdjęcie "Kurier Poznański" / domena publiczna

Czy szczepienia są groźne? O tym debatowano w 1930 roku w "Kurierze Poznańskim". Temat oczywiście wydaje się dziwnie znajomy. Niemal 100 wiosen później nadal rozmawiamy w opinii publicznej dokładnie o tym samym.

Stary samochód lepszy od męża

Zdjęcie "Kurier Poznański" / domena publiczna

W tym samym wydaniu "Kuriera Poznańskiego" z 1930 roku pojawił się artykuł poświęcony rozwodzącemu się małżeństwu. Czytamy w nim, że kobieta dosyć jasno oświadczyła przed sądem, że zamiast męża woli stary automobil.

Żarty z rządzących

Zdjęcie "Gazeta Polska" / domena publiczna

Wiele osób śmieje się co roku z kolejnych obietnic rządzących bez względu na to, kto w tym momencie dzierży władzę. Większe zasiłki, mniejsze podatki itp. itd. Jak się okazuje dokładnie tak samo było w dwudziestoleciu międzywojennym. W "Gazecie Polskiej" z 1937 roku przedstawiono to w sposób humorystyczny.

Straż pożarna i baty dla kochanka

Zdjęcie "Kurier Lwowski" / domena publiczna

O zaskakującej historii pisał swego czasu "Kurier Lwowski". Mężczyzna zaniepokojony czyimś wołaniem o ratunek postanowił wezwać straż pożarną. Wkrótce okazało się, że ich pomoc wcale nie jest potrzebna, gdyż krzyki pochodziły od bitego trzcinową laską kochanka, któremu sprawiedliwość wymierzał pewien mężczyzna.

Niewdzięczność samobójcy

Zdjęcie "Kurier Lwowski" / domena publiczna

Inna nietypowa opowieść z "Kuriera Lwowskiego" dotyczy pewnego niewdzięcznego domniemanego samobójcy. Po udaremnieniu jego próby powieszenia się pozwał on swojego wybawcę za... zniszczenie zupełnie nowego sznura.

Narodziny diabła

Zdjęcie "Gazeta Polska" / domena publiczna

"Gazeta Polska" z 1938 roku donosiła o urodzeniu prawdziwego potwora. Pewna kobieta poczęła w Krakowie czarne stworzenie z rogami na głowie wyglądające jak demon. Informacja wywołała niemałe poruszenie wśród mieszkańców. Diabli wiedzą, czym dokładnie była ta istota.