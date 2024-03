Jak podaje serwis BulgarianMilitary.com, nie jest jasne, czy przedsięwzięcie to jest częścią trójstronnego porozumienia z Francją i Hiszpanią pod patronatem programu FCAS, czyli Future Combat Air System, czy też niezależnym przedsięwzięciem we współpracy ze Zjednoczonym Królestwem, Japonią i Włochami w ramach Global Combat Air Programme. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy do czynienia z planami budowy szóstej generacji samolotów myśliwskich, które mają wejść do służby w latach trzydziestych.

Karta specyfikacji udostępniona przez DLR ujawnia zaś imponujące liczby - zasięg maksymalny szacowany na ok. 2000 km oraz efektywny w przedziale 1000-1300 km, masę startową aż 36 ton czy maksymalną ładowność do 8 ton. Jeśli zaś chodzi o uzbrojenie, demonstrator posiada wewnętrzną komorę przeznaczoną do przenoszenia rakiet kierowanych powietrze-powietrze o łącznej masie do 1,8 tony, co gwarantuje z jednej strony odpowiednią siłę ognia, a z drugiej nie wpływa negatywnie na zdolności stealth.

Reklama

Czy Diabeł zdominuje niebo?

Oczekuje się, że samolot będzie napędzany dwoma silnikami, każdy o imponującym ciągu 145 kN lub 227 kN. W zależności od dopalacza przewidywany stosunek ciągu do masy może wynosić 0,84 lub nawet niewiarygodne 1,32. Przełożyć ma się to na imponującą prędkość maksymalną sięgającą 2800 km/h, czyli ponad dwukrotnie większą niż prędkość dźwięku! Dodajmy też, że maksymalna wysokość lotu została zaplanowana na 15,2 km.