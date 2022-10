Dennis i Akiko Tito to pierwsze osoby na liście pasażerów drugiego komercyjnego lotu superrakietą Starship wokół Księżyca. Niestety na chwilę obecną niewiele wiadomo o dacie startu, ponieważ wspomniany statek kosmiczny jeszcze nie osiągnął nawet orbity okołoziemskiej. Nowo ogłoszeni załoganci stali się częścią dziesięcioosobowej załogi, która w swoim czasie zobaczy Księżyc z bliska.

Powtórka z rozrywki

Dennis Tito jest uznawany za pioniera kosmicznej turystyki. W 2001 roku spędził na orbicie okołoziemskiej ponad tydzień, przebywając między innymi na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Jak widać, na tym ambicje Dennisa Tito się nie kończą. Mężczyzna ma obecnie 82 lata, a mimo to zdecydował się na lot w stronę Księżyca. Jego żona - Akiko Tito również ma szansę zapisać się na kartach historii, jako jedna z pierwszych kobiet, które przebywały w okolicach naturalnego satelity Ziemi.

Nie znasz dnia ani godziny

Podczas drugiego komercyjnego lotu, Starship znajdzie się około 200 kilometrów od powierzchni Księżyca. W praktyce będzie to trzeci lot tego statku kosmicznego, ponieważ pierwszy będzie miał charakter demonstracyjny i żaden człowiek nie weźmie w nim udziału. Pierwszy z załogowych lotów został już sfinansowany przez japońskiego miliardera Yusaku Maezawę.

Mimo odważnych planów na przyszłość, a także wstępnej znajomości parametrów lotu, Dennis i Akiko Tito nie znają dnia ani godziny swojej wycieczki. Wiele w tym aspekcie zależało będzie od powodzeń w testach Starshipa.

SpaceX obecnie mierzy się z dużymi problemami z zapewnieniem bezpieczeństwa lotu tym statkiem kosmicznym. To jeden z wielu powodów, dla którego Starship jeszcze nie opuścił naszej planety. Mimo to SpaceX uczestniczy w przygotowaniach do misji Artemis 3 organizowanej przez NASA. Firma Elona Muska jest odpowiedzialna za opracowanie statku zdolnego do lądowania i startowania z powierzchni Księżyca.