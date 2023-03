Wiemy, że na Księżycu jest woda, ale naukowcy od dawna próbują znaleźć odpowiedzi na pytania, w jaki sposób jest magazynowana (zwłaszcza poza biegunami, gdzie występuje więcej lodu) i o jakich ilościach mowa. Z pomocą przychodzą chińscy badacze, którzy przeanalizowali pierwsze próbki księżycowej gleby dostarczone na Ziemię od lat 70. XX wieku, a mowa o materiale zebranym podczas misji Chang'e 5 w grudniu 2020 roku. Dzięki temu mogli lepiej przyjrzeć się mikroskopijnym koralikom ze szkła krzemianowego pokrywającym powierzchnię naszego satelity, które powstały na skutek uderzenia asteroid i aktywności wulkanicznej sprzed milionów lat.



Reklama

Woda na Księżycu? Jest jej pełno, ale jak ją wydobyć

Spośród dostępnego księżycowego materiału naukowcy z kilku chińskich instytucji, w tym Uniwersytetu Nanjing i Chińskiej Akademii Nauk, ręcznie wybrali do badań 150 ziaren o wielkości od ok. 50 mikrometrów, czyli szerokości ludzkiego włosa do ok. 1 milimetra. Ich analiza skłoniła badaczy do postawienia teorii, że te powstałe dawno temu koraliki mogą zostać "nasączone" wodą na skutek aktywności wiatru słonecznego, kiedy przenoszone przez niego jony wodoru zwiążą się z tlenem już zmagazynowanym w księżycowej glebie.

Odkryliśmy nowy mechanizm, dzięki któremu wodór z wiatru słonecznego może dyfundować do szklanych koralików i tym samym zidentyfikowaliśmy nowy zbiornik wodny na Księżycu. Szklane koraliki uderzeniowe są rozmieszczone w regolicie na całym Księżycu, dlatego mogą być uzupełniane wodą i mogą podtrzymywać księżycowy obieg wody na powierzchni komentuje w wypowiedzi dla CNN jeden z autorów badania, Hejiu Hui z Nanjing University.