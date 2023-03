Tysiące zmumifikowanych baranich głów. Wyjątkowe odkrycie z Egiptu

Archeologowie w Egipcie mają ostatnio ręce pełne roboty - najpierw 9-metrowy ukryty korytarz, znajdującego się siedem metrów nad głównym wejściem do Wielkiej Piramidy w Gizie, który bywa nazywany największym odkryciem archeologicznymi XXI wieku, później wyjątkowy uśmiechający się sfinks w pobliżu kompleksu świątynnego Hathor w Denderze, a teraz 2 tysiące zmumifikowanych baranich głów oraz zmumifikowane psy, dzikie kozy, krowy, jelenie i struś z epoki ptolemejskiej złożone w hołdzie Ramzesowi II.

Reklama

Tysiące baranich głów ku czci Ramzesa II

Zostały one odkryte w Abydos, położonym ok. 435 km na południe od Kairu - to jedno z głównych, choć rzadziej odwiedzanych stanowisk archeologicznych w Egipcie, które było nekropolią dla członków wczesnej rodziny królewskiej i centrum pielgrzymek do kultu boga Ozyrysa. To właśnie tu znajduje się słynna Wielka Świątynia Setiego I, przebudowana w latach 1300-1233 p.n.e. za czasów Setiego I i Ramzesa II, której reliefy ścienne, przedstawiające tę dwójkę składającą ofiary przodkom, są bezcennym źródłem informacji o władcach Egiptu.