Kiedyś żyło tam tysiące ludzi, dla których istotą życia było poszukiwanie pereł w spokojnych wodach Zatoki Perskiej. Dziś z tego miejsc zostały tylko ruiny, które zaskoczyły archeologów swoim majestatem i zawartością. Pozostałości najstarszego miasta perłowego znaleziono na prywatnej wyspie Al Seanneeah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jego odkrycie pisze nową historię Półwyspu Arabskiego.

Zdjęcie Miejsce wyspy, na której znaleziono pozostałości osady. Odkrycia wspólnie dokonali archeolodzy, Wydział Turystyki i Archeologii Umm al-Quwain, Uniwersytet ZEA, Włoska Misja Archeologiczna w emiracie oraz Instytut Badań Świata Starożytnego na Uniwersytecie Nowojorskim

Najstarsze arabskie miasto perłowe

Ruiny odkryto w południowym rejonie wyspy na obszarze około 12 hektarów. Archeolodzy datują je na VI w. n.e. Podkreślają, że musiało to być niezwykle obszerne miasto, z dużym rozwarstwieniem społecznym, ze względu na różnorodność budynków: od sieci ciasnych pomieszczeń przylegających do siebie, aż do ogromnych wolnostojących domów z dziedzińcami. Zabudowa wskazuje, że w szczytowym okresie miasto zamieszkiwało tysiące osób.

Zdjęcie Pozostałości jednych z domów osady / @vickybbennett / Twitter

Jednak największym odkryciem były porozrzucane perły oraz balasty do nurkowania. Archeolodzy na ich podstawie od razu rozpoznali, że znaleźli starożytne "miasto perłowe", gdzie życie większości mieszkańców kręciło się dookoła tej niezwykle popularnej ozdoby. Jak podaje Associated Press na bazie słów odkrywców, ruiny są pozostałościami jednego z preislamskich miast perłowych Półwyspu Arabskiego. Do tej pory o obiektach tego typu wiedzieli tylko z historycznych zapisków. Mają więc do czynienia z rewolucyjnym odkryciem.

To najstarszy przykład tego rodzaju bardzo specyficznie perłowego miasta Khaleeji (kultury wschodniego Półwyspu Arabskiego - przypis red.). To duchowy przodek takich miast jak Dubaj - Timothy Power, profesor nadzwyczajny archeologii na Uniwersytecie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, cytowany przez Associated Press

Zdjęcie Na zdjęciu saudyjski nurek ubrany w tradycyjny strój arabski do wyławiania pereł z 1935 roku. Jak perły są znaną ozdobą od ponad 6000 tysięcy lat, tak od starożytności ludy arabskie nadawały im niezwykle szczególnej wartości / @Lil_Tachyon / Twitter

Uratowanie zapomnianej historii

Odkrycie najstarszego miasta perłowego na Półwyspie Arabskim to wgląd w często zapomnianą historię i sztukę Półwyspu Arabskiego. Jako że mowa tu o preislamskich mieście jego mieszkańcami musieli być chrześcijanie.

Ze względu na wagę znaleziska, planowane jest stworzenie w jego miejscu wielkiego centrum kulturowego. Chodzi tu przede wszystkim o zachowanie pamięci o dawnej kulturze Półwyspu Arabskiego, gdzie tego typu miasta perłowe były ważną gałęzią ekonomii, jak i naukę historii tego regionu, zanim został zdominowany przez Islam.

Zdjęcie Nowe centrum kulturowe ma być jednym z kolejnych budynków, uatrakcyjniających, wyspę położoną 50 kilometrów od Dubaju / @gulftoday / Twitter