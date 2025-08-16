Dopiero wyciągasz z szafy buty trekkingowe, czy jesteś zaprawionym znawcą polskich szlaków w Tatrach , Beskidach czy Karkonoszach ? Sprawdź się w quizie stworzonym specjalnie dla wędrowców! W 10 pytaniach zmierzysz się z zagadnieniami, które dotyczą różnych miejsc w Polsce , które są znane z malowniczym widoków i wyjątkowych cech.

Znajdziesz tu pytania o najwyższe szczyty, najbardziej oblegane szlaki górskie, charakterystyczne schroniska i wiele więcej! Jesteś górskim wyjadaczem, który wchodzi do schroniska jak do własnego domu, a szczyty w Polsce potrafi recytować nawet po obudzeniu w środku nocy? Sprawdź - i zainspiruj się do następnej wyprawy. Uwaga, pytania bywają podchwytliwe!