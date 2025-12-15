Podczas wykopalisk prowadzonych w 2024 roku na obrzeżach miasta natrafiono na kwadratową ceglaną konstrukcję oraz dziesięć jam grobowych, które - jak wskazuje analiza archeologiczna i historyczna - datowane są na lata 1544-1547. Początkowo przypuszczano, że mogą być to pozostałości kaplicznego cmentarza lub kolonii trędowatych.

XVI-wieczna szubienica i groby skazańców

Dopiero wgląd w archiwalne dokumenty budowlane, zawierające opis drewnianej konstrukcji szubienicy, pozwolił ustalić prawdziwą funkcję tego miejsca jako publicznego pola egzekucyjnego. Według ustaleń INRAP, szubienica miała formę kwadratowej platformy o boku około ośmiu metrów, wspieranej na ośmiu kamiennych filarach o wysokości sięgającej pięciu metrów.

Na filarach zamocowane były belki poprzeczne tworzące konstrukcję służącą do wykonywania wyroków przez powieszenie oraz do wystawiania ciał skazańców na widok publiczny. Tego typu budowle były w XVI wieku nie tylko elementem systemu karnego, lecz także symbolem siły władzy królewskiej.

Nowe dane o dawnym wymiarze sprawiedliwości

Jak ustalili badacze, szubienica w Grenoble mogła umożliwiać jednoczesne powieszenie do ośmiu osób. W odkrytych w jej pobliżu jamach grobowych zidentyfikowano szczątki co najmniej 32 osób, w większości mężczyzn.

Analiza archiwów pozwoliła powiązać znalezisko z dwoma znanymi egzekucjami: protestanta Benoita Croyeta, uczestnika ataku na Grenoble w 1573 roku oraz Charlesa Du Puy Montbruna, przywódcy hugenotów z Delfinatu, straconego w 1575 roku za bunt przeciwko królowi.

Badacze INRAP podkreślają, że pochówek skazańców w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca egzekucji miał charakter symboliczny i był formą przedłużenia wymierzonej kary. Do tego część szczątków nosi ślady pośmiertnego okaleczenia, w tym dekapitacji i rozczłonkowania, co interpretowane jest jako element "hańbiącego traktowania" typowego dla epoki.

Odnalezione osoby celowo pozbawiono prawa do godnego pogrzebu

Odkrycie to dostarcza cennego materiału do badań nad historią sądownictwa i praktyk egzekucyjnych we Francji okresu renesansu. Według archeologów, szubienica w Grenoble została najprawdopodobniej opuszczona na początku XVII wieku, wraz ze zmianami w prawie karnym i ewolucją norm religijnych, które stopniowo odchodziły od publicznego eksponowania skazańców.

