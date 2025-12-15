Komunikat ministra pojawił się na platformie X, gdzie podkreślił, że zdarzenie zostało natychmiast zgłoszone do specjalistycznych służb zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Podjęto już kroki mające na celu zabezpieczenie systemów, minimalizację potencjalnych szkód oraz przywrócenie pełnej kontroli nad infrastrukturą. Obecnie prowadzone są też intensywne działania operacyjne, których celem jest identyfikacja osób odpowiedzialnych za atak.

Urząd Zamówień Publicznych pełni kluczową rolę w polskim systemie administracji publicznej. Jako centralny organ rządowy, odpowiada za nadzór nad przetargami publicznymi, edukację uczestników rynku, opracowywanie przepisów prawnych oraz kontrolę postępowań. Naruszenie bezpieczeństwa w takiej instytucji budzi szczególne obawy, choć na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących ewentualnego wycieku wrażliwych danych.

Cyberatak na państwowy urząd. Wykradziono ważne dane

Minister Gawkowski zwrócił uwagę na szerszy kontekst problemu. Liczba cyberataków na polskie podmioty publiczne i prywatne systematycznie rośnie, a ich intensywność staje się coraz większa. W tym roku odnotowano rekordową liczbę incydentów, co potwierdza rosnące zagrożenie w cyberprzestrzeni.

W odpowiedzi na te wyzwania, rząd promuje nowo uruchomioną platformę cyber.gov.pl, która działa jako centralny hub informacji i narzędzi ochronnych. Serwis oferuje m.in. praktyczne wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu, aktualne alerty o zagrożeniach, bezpłatne usługi takie jak sprawdzanie wycieków danych czy skanowanie urządzeń pod kątem złośliwego oprogramowania. Platforma integruje również zasoby przeznaczone dla instytucji objętych wymogami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa oraz unijnej dyrektywy NIS2.

Gawkowski zaapelował do wszystkich organizacji, zarówno publicznych, jak i prywatnych, o konsekwentne stosowanie najwyższych standardów ochrony systemów elektronicznych. Podkreślił, że regularne szkolenia, aktualizacje zabezpieczeń i przestrzeganie obowiązujących regulacji są kluczowe w obliczu ewoluujących zagrożeń cyfrowych. Incydent w UZP przypomina o tym, jak ważne jest ciągłe inwestowanie w cyberobronę na poziomie państwowym.

