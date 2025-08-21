Miękka robotyka. Jak maszyny naśladują ludzi i zwierzęta?

Przez wiele dekad wizerunek robota sprowadzał się do kanciastego pudła z równie topornymi kończynami i głową. Współcześnie robotyka na potęgę wykorzystuje biomimetykę, czyli naśladowanie istot biologicznych - ludzi i zwierząt. Kopiowanie rozwiązań takich jak układ szkieletu czy tkanki miękkie pozwala robotom sprawnie poruszać się i wykonywać zadania w warunkach, do których żywe istoty przystosowała ewolucja, a z którymi nie radzą sobie roboty sztywne - lepiej sprawdzające się przede wszystkim w przemyśle i produkcji.

Roboty miękkie są budowane z wykorzystaniem miękkich, elastycznych materiałów żelowych, silikonowych czy elastomerowych, dzięki którym ich anatomia bardziej przypomina naturalną. Materiały miękkie są bardziej sprężyste, deformujące się w sposób odwracalny oraz zdolne do adaptacji do różnych warunków i interakcji z otoczeniem. Nasuwa się słynny cytat z Bruce'a Lee: "Bądź jak woda, mój przyjacielu".

Zbudowane z miękkich materiałów urządzenia potencjalnie mogą sprawdzić się w scenariuszach wymagających zmienności kształtu i precyzyjnego manewrowania w trudno dostępnych miejscach. To sprzyja zastosowaniu miękkiej robotyki w medycynie, ratownictwie, badaniach głębinowych, a nawet przemyśle kosmicznym.

Robot-ryba może pływać swobodnie na głębokości 4000 m

Naukowcy z Chin i Malezji, którzy opracowali miękkiego robota-rybę, zwracają uwagę na zalety miękkich robotów w eksploracjach głębi oceanicznych. Ich wytrzymałość na wysokie ciśnienie, elastyczna budowa i niewielki wpływ na środowisko czynią je idealnymi kandydatami do tego typu zadań. Z drugiej strony w trudnych warunkach dochodzi do usztywniania się miękkich materiałów, co stanowi powszechne wyzwanie. Jak poradzili sobie z nim inżynierowie?

"Zintegrowaliśmy ciekły plastyfikator dielektryczny z elektrohydraulicznym robotem miękkim. Pełni on dwie kluczowe funkcje - zmiękczacza, który pozwala zachować miękkość powłoki polimerowej, oraz płynu elektrohydraulicznego zapewniającego efektywniejszą pracę. Ponadto, wykorzystując otaczającą wodę morską jako elektrody przemienne, zapobiegamy gromadzeniu się ładunku w warstwach dielektrycznych, umożliwiając stałą wydajność działania" - wyjaśniają twórcy robota-ryby w artykule na łamach "Science Robotics".

Miękki robot głębinowy wytrzymał testy na dużych głębokościach. Został zanurzony na ok. 1360, 3176 i 4071 metrów, zachowując przy tym zdolności "wykrywania otoczenia, poruszania się po skomplikowanych trajektoriach i odporności na niestabilne zakłócenia". Autorzy traktują swoją pracę jako uogólnione ramy do tworzenia kolejnych miękkich materiałów i opartych na nich robotów przeznaczonych do eksploracji głębin oceanicznych w prawdziwym świecie.

Roboty biomimetyczne to więcej niż efekty specjalne w filmach

Podobnie jak roboty humanoidalne naśladują ludzi, tak cała kategoria robotów biomimetycznych naśladuje inne żywe organizmy w obszarze ich budowy, zakresów ruchu czy materiałów konstrukcyjnych. Istnieją już choćby roboty przypominające węże, ptaki, owady, ryby, psy czy gepardy. Częściowo z tą dziedziną krzyżuje się animatronika, czyli zastosowanie systemów mechanicznych do animowania fikcyjnych postaci w filmach. To jednak zwykle tylko część efektów specjalnych (np. dinozaury w Jurassic Park czy dziecko w Eraserhead) mających wywołać odpowiednie wrażenie na widzu.

W przypadku robotów do wykorzystania w scenariuszach z prawdziwego świata są one w stanie naprawdę poruszać się po trudnych terenach i wykonywać zadania tam, gdzie obecność żywych ludzi lub zwierząt narażałaby ich na niebezpieczeństwo lub też była po prostu mniej opłacalna.

Konstrukcja opracowana przez chińskich i malezyjskich inżynierów potrafi przykładowo płynąć po linii prostej i slalomem czy też zawracać po trajektorii w kształcie litery "U". Robotyczna ryba może przy pomocy kamery prowadzić obserwacje życia morskiego na dużych głębokościach, pływając pośród innych zwierząt morskich i nie odstraszając ich. Urządzenia tego typu mogą też służyć do szpiegowania... nie tylko zwierząt, ale np. kabli podmorskich czy okrętów podwodnych.

