Opera Neon. Czy płatna przeglądarka z AI zrewolucjonizuje internet?
Opera Neon to innowacyjna przeglądarka stworzona z myślą o osobach, które na co dzień korzystają ze sztucznej inteligencji. Oferuje nie tylko przeglądanie stron internetowych, ale także szereg narzędzi wspierających efektywność, jak automatyczne wykonywanie zadań czy kreator kodu bezpośrednio w oknie przeglądarki. Cena 19,90 dolarów miesięcznie może być barierą, jednak Opera liczy na to, że zaawansowane możliwości przekonają do siebie użytkowników.
Nowa płatna przeglądarka od Opery. Czy warto?
Opera proponuje swoim użytkownikom "przeglądarkę AI nowej generacji" - Operę Neon, przeznaczoną dla osób korzystających ze sztucznej inteligencji na co dzień, jednak... za 20 dolarów miesięcznie. Zapowiedziano ją już w maju, a teraz została udostępniona ograniczonej liczbie użytkowników.
Według norweskiej firmy "jest to przeglądarka stworzona nie tylko do przeglądania stron internetowych, ale także do wykorzystywania sztucznej inteligencji, która działa za ciebie i z tobą podczas przeglądania stron i pracy nad złożonymi projektami. Opera Neon wykracza poza prosty czat AI, umożliwiając wykonywanie zadań, tworzenie kodu i dostarczanie wyników bezpośrednio w przeglądarce".
Funkcje Opery Neon
Nowa przeglądarka Opera zawiera takie funkcje jak Tasks, które działają jak własne obszary robocze, umożliwiające wykorzystanie sztucznej inteligencji do różnych zadań, np. porównywania i analizowania źródeł. Dostępna jest również funkcja Cards, składająca się z wielokrotnego użytku podpowiedzi AI, co pozwala na oszczędność czasu, bo nie trzeba przepisywać tych samych promptów, które można tworzyć samodzielnie, bądź pobierać z kolekcji społeczności. Do sprawdzania źródeł, wyszukiwania informacji, wypełniania formularzy i nie tylko służy Neon Do.
Opera ma nadzieję, że jest to zachęcająca wizja dla użytkowników do płacenia 19,90 dolarów miesięcznie, zamiast korzystać z bezpłatnych opcji, takich jak funkcje Chrome oparte na Gemini od Google.
Możesz dołączyć do listy oczekujących, aby samemu wypróbować dostępne opcje. Opera twierdzi, że wkrótce zwiększy ilość miejsc.