Nowa płatna przeglądarka od Opery. Czy warto?

Opera proponuje swoim użytkownikom "przeglądarkę AI nowej generacji" - Operę Neon, przeznaczoną dla osób korzystających ze sztucznej inteligencji na co dzień, jednak... za 20 dolarów miesięcznie. Zapowiedziano ją już w maju, a teraz została udostępniona ograniczonej liczbie użytkowników.

Według norweskiej firmy "jest to przeglądarka stworzona nie tylko do przeglądania stron internetowych, ale także do wykorzystywania sztucznej inteligencji, która działa za ciebie i z tobą podczas przeglądania stron i pracy nad złożonymi projektami. Opera Neon wykracza poza prosty czat AI, umożliwiając wykonywanie zadań, tworzenie kodu i dostarczanie wyników bezpośrednio w przeglądarce".

Funkcje Opery Neon

Nowa przeglądarka Opera zawiera takie funkcje jak Tasks, które działają jak własne obszary robocze, umożliwiające wykorzystanie sztucznej inteligencji do różnych zadań, np. porównywania i analizowania źródeł. Dostępna jest również funkcja Cards, składająca się z wielokrotnego użytku podpowiedzi AI, co pozwala na oszczędność czasu, bo nie trzeba przepisywać tych samych promptów, które można tworzyć samodzielnie, bądź pobierać z kolekcji społeczności. Do sprawdzania źródeł, wyszukiwania informacji, wypełniania formularzy i nie tylko służy Neon Do.

Opera ma nadzieję, że jest to zachęcająca wizja dla użytkowników do płacenia 19,90 dolarów miesięcznie, zamiast korzystać z bezpłatnych opcji, takich jak funkcje Chrome oparte na Gemini od Google.

Możesz dołączyć do listy oczekujących, aby samemu wypróbować dostępne opcje. Opera twierdzi, że wkrótce zwiększy ilość miejsc.

