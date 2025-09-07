Projekty w ChatGPT. W końcu można uporządkować swoje czaty

Projekty (ang. Projects) to funkcja dostępna wcześniej jedynie w płatnych subskrypcjach ChatGPT. Od czwartku (3 sierpnia) funkcja jest już jednak ogólnodostępna w ChatGPT Free, w tym także dla użytkowników z Polski. Funkcjonalność ta stanowi swego rodzaju obszary robocze, które pozwalają bardziej wymagającym użytkownikom porządkować konwersacje, tworzyć z nich tematyczne projekty, nadawać im nazwy i rzecz jasna oznaczać je kolorami. Są też bardziej zaawansowane funkcje.

Dla osób, które wiele korzystają z ChatuGPT, szczególnie przydatna okazuje się możliwość organizowania konwersacji według ich kontekstów. Poszczególne projekty mogą zawierać nie tylko czaty, ale też pliki i instrukcje. Zapisane projekty są dostępne na wszystkich twoich urządzeniach po zalogowaniu do aplikacji. Projekty można też wykorzystywać ponownie, np. do cotygodniowego researchu lub jako szablony do generowania treści.

Te obszary robocze w ChatGPT zostały też wyposażone w funkcję pamięci. Oznacza to, że sztuczna inteligencja potrafi zapamiętać kontekst danego projektu i używać go tylko w jego obrębie, zamiast sięgać po kontekst innych projektów lub konwersacji. To jak gdyby sandbox, odizolowana przestrzeń bez kontaktu z innymi sandboxami ani gospodarzem (w tym przypadku z czatami niezapisanymi w projektach).

Tworzenie projektu w aplikacji ChatGPT w przeglądarce. Funkcja jest już dostępna za darmo i po polsku Krzysztof Sulikowski INTERIA.PL

"Tworzy to samodzielną przestrzeń, która jest szczególnie użyteczna w długotrwałych lub wrażliwych zadaniach, w których chcesz, aby ChatGPT pozostał zakotwiczony w tonie, kontekście i historii projektu" - wyjaśnia OpenAI. W ustawieniach projektu użytkownik może wybrać, czy może on dzielić pamięć z innymi czatami (w dwie strony), czy też pamięć ma działać jedynie w granicach zamkniętego projektu.

Do tej pory to była płatna funkcja. OpenAI udostępniło ją za darmo, także w Polsce

Te funkcje premium do tej pory były dostępne dla płatnych subskrybentów, ale od 3 sierpnia jest dostępna dla wszystkich - wliczając w to ChatGPT Free. Darmowa wersja Projektów ma jednak pewne ograniczenie. Pozwala wrzucić jedynie 5 plików na projekt, podczas gdy w planach premium limit wynosi 25 plików (w ChatGPT Plus) lub nawet 40 plików (w ChatGPT Pro, Business i Enterprise).

Wraz z tym wydaniem OpenAI wprowadziło jeszcze dwie nowości: oznaczanie projektów kolorami i ikonami, aby łatwiej je było rozpoznać, a także kontrolki pamięci obejmującej tylko dany projekt.

OpenAI poinformowało, że Projekty w ChatGPT są już dostępne w aplikacji przeglądarkowej oraz na Androidzie, a w kolejnych dniach trafią również na iOS. Nowa funkcja dla użytkowników darmowej wersji działa także w Polsce.

