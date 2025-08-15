Czatbot czy asystent? Sztuczna inteligencja coraz bardziej osobista

Zanim pod koniec 2022 roku ukazała się prototypowa wersja ChatGPT i zaczęła się prawdziwa rewolucja AI, w rzeczywistości sztuczna inteligencja - choć o wiele słabsza - towarzyszyła użytkownikom już od ponad dekady. Asystenci głosowi tacy jak Siri od Apple (wprowadzona w 2011 roku), Google Now (2012) oraz Amazon Alexa i Microsoft Cortana (2014) nie mieli tak rozwiniętej inteligencji jak dzisiejsze modele OpenAI, Google czy Mety, ale świetnie znali użytkownika i pomagali mu w codziennych sprawach - od informowania o ruchu na drodze, przez organizowanie zadań, po wyszukiwanie plików w systemie i wysyłanie e-maili.

Asystenci uczyli się gustów i preferencji użytkowników na podstawie m.in. historii wyszukiwania, kalendarza, lokalizacji i konwersacji. Użytkownik mógł wprost poprosić aplikację, by coś zapamiętała. Gemini, ChatGPT i Copilot dopiero są na drodze do stania się osobistymi asystentami na miarę tych systemów poprzedniej generacji. Dość wysoką inteligencję już mają. Teraz czas wykorzystać ją do pomocy użytkownikom w ich sprawach.

Google ogłosiło, że aktualizuje aplikację Gemini, tak aby stała się bardziej osobistym, proaktywnym i potężnym asystentem. Może on teraz sięgać do poprzednich czatów, aby udzielać bardziej spersonalizowanych odpowiedzi. Producent wprowadza też funkcję "Temporary Chats" ("Czaty tymczasowe"), która nie zapamiętuje rozmów, oraz nowe ustawienia kontroli nad danymi użytkownika. Wykracza to nawet poza możliwości oferowane wcześniej przez Google Now i Asystenta Google.

Funkcja pamięci w aplikacji Gemini. AI dopasuje się do ciebie

Gemini będzie uczył się preferencji użytkownika, aby lepiej go zrozumieć i udzielać spersonalizowanych odpowiedzi - a nie takich samych, jak każdemu innemu. "Wprowadzamy nowe ustawienie, które pozwala Gemini uczyć się z twoich poprzednich konwersacji z upływem czasu. Gdy to ustawienie jest włączone, Gemini zapamiętuje kluczowe szczegóły i preferencje, którymi się dzielisz, prowadząc do bardziej naturalnych i adekwatnych rozmów, jak gdybyś współpracował z partnerem, który jest już na bieżąco" - wyjaśnia Google.

Osobisty kontekst w Gemini. W ustawieniach aplikacji dostosujesz swoje preferencje Google materiał zewnętrzny

Przykładowo, jeżeli wcześniej prosiliśmy Gemini o rzucenie pomysłami na kanał YouTube'a o kulturze japońskiej, to gdy poprosimy go w przyszłości o "nowe pomysły na treści oparte na moich zainteresowaniach", Gemini może zasugerować np. stworzenie wideo o testowaniu ramenu czy nowej gry z Japonii. Podobnie może rekomendować książki czy prezenty w oparciu o czyjeś upodobania.

Ta funkcja pamięci, której oficjalna nazwa brzmi "Zapisywanie informacji i wykorzystywanie wcześniejszych czatów w aplikacjach z Gemini" powstała na wzór tego, co Microsoft i OpenAI robią w Copilocie i ChatGPT. Zaczęła ona być już wprowadzana w Gemini 2.5 Pro, a w kolejnych tygodniach trafi też do podstawowej wersji Gemini 2.5 Flash. Na razie jest dostępna tylko w języku angielskim, ale wydaje się tylko kwestią czasu, kiedy zacznie obsługiwać język polski.

Funkcja zapamiętywania preferencji użytkownika jest domyślnie włączona, ale użytkownicy mogą ją wyłączać i ponownie włączać w dowolnym momencie. Wystarczy otworzyć ustawienia Gemini i wybrać "Kontekst osobisty", a następnie "Twoje poprzednie czaty z Gemini". Można również zarządzać i usuwać konwersacje w sekcji "Twoja aktywność w aplikacjach z Gemini".

Czat tymczasowy z Google Gemini. W tym trybie niczego nie zapamięta

Chcesz porozmawiać z Gemini tak, aby nie wpływało to na przyszłe czaty ani nie zapisywało się w historii? Możesz skorzystać z nowej funkcji "Czat tymczasowy" ("Temporary Chat"). W takiej konwersacji możesz mu zadawać osobiste pytania albo eksplorować idee w stylu innym niż zwykle. Funkcja zaczęła już być udostępniana i może stać się szerzej dostępna w kolejnych tygodniach.

Czat tymczasowy w Google Gemini. Sztuczna inteligencja nie zapamięta twoich rozmów Google materiał zewnętrzny

"Czaty tymczasowe nie pojawią się w twoich ostatnich czatach ani 'Twojej aktywności w aplikacjach z Gemini' oraz nie będą używane do personalizowania twojego doświadczenia Gemini lub trenowania modeli Google AI. Będą zachowywane do 72 godzin, aby odpowiadać ci i przetwarzać jakikolwiek feedback, który zdecydujesz się dostarczyć" - wyjaśnia Google.

To dość istotna informacja z punktu widzenia prywatności. Na czacie tymczasowym można rozmawiać bardziej swobodnie - bez obawy o to, że dane z rozmowy posłużą do trenowania modeli AI i wypłyną gdzieś w przyszłości u kogoś innego.

Nowe ustawienia prywatności w Gemini. Decydujesz, co chcesz udostępniać

Google zmienia sposób, w jaki obsługiwana jest zawartość przesyłana do Gemini, wliczając w to zdjęcia i pliki. Ustawienie "Twoja aktywność w aplikacjach z Gemini" ("Gemini Apps Activity") zostanie w kolejnych tygodniach przemianowane na "Zachowaj aktywność" ("Keep Activity"). Gdy będzie ono włączone, część przesyłanych danych będzie używana do ulepszania usług Google dla wszystkich użytkowników. Wyłączenie tego ustawienia pozwala lepiej chronić naszą prywatność i upewnić się, że nasze zdjęcia i pliki nie zostaną wykorzystane do ulepszania modeli AI.

"Twoja aktywność w aplikacjach z Gemini". Możesz zdecydować, czy chcesz udostępniać dane Google Google materiał zewnętrzny

Google przypomina też, że w sierpniu 2025 wprowadziło nowe ustawienia do kontrolowania tego, czy udostępniana aplikacji Gemini zawartość wideo, dźwiękowa i ekranu po stuknięciu przycisku mikrofonu w Gemini Live będzie wykorzystywana do ulepszania usług Google dla wszystkich. Domyślnie ta kontrolka jest wyłączona. Chętne osoby mogą włączyć ją w dowolnej chwili.

