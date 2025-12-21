Moc do niszczenia rojów dronów za małe pieniądze. Amerykanie wprowadzają LOCUST

Firma AeroVironment oficjalnie poinformowała o dostarczeniu armii dwóch systemów broni laserowej LOCUST, zamontowanych na pojazdach JLTV. To system stworzony w ramach programu AMP-HEL, czyli prototypowych wielofunkcyjnych laserów wysokiej energii. Pozwalają Amerykanom na szkolenie i zapoznawanie się z tym rodzajem broni, która staje się przyszłością zwalczania dronów.

LOCUST to system broni laserowej o mocy 20 kW, skonstruowany z myślą o zwalczaniu tanich dronów. Może być zintegrowany z wieloma platformami. Może łatwo zapełnić luki w amerykańskiej armii pod kątem obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu.

Pojazd JLTV zapewnia nowemu laserowi mobilność w terenie, ochronę i przenośną moc, umożliwiając armii rozszerzenie zasięgu laserowego systemu i manewrowe przeciwdziałanie dronom. Wojna w Ukrainie pokazuje, że tego typu strategia jest niezwykle istotna przy walce z rojami dronów.

Amerykanie są jednymi z pionierów w tworzeniu broni laserowej. W swoim arsenale mają już wiele eksperymentalnych systemów. Jednym z najciekawszych jest HELIOS, potężny laser o mocy sięgającej aż 120 kW, o którym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Dlaczego coraz więcej państw inwestuje w broń laserową?

Broń wykorzystująca skupioną energię wiązki lasera jest jednym z najlepszych rozwiązań do niszczenia fali tanich celów, jak roje dronów. Jej szczególnym plusem jest stosunek koszt-efekt. Za energię w cenie kilkudziesięciu złotych laser może zniszczyć cele warte tysiące czy nawet miliony dolarów.

Warto podkreślić, że mówiąc o wysokoenergetycznej broni laserowej, chodzi przede wszystkim o skupione i silne wiązki, które są w stanie spalać materiał. Niemniej laser o mniejszej energii wykorzystywany bojowo może posłużyć do oślepiania optyki. Jedną z głównych zalet broni wykorzystującej skupioną wiązkę lasera jest cena. Sumarycznie koszty energii, jej zabezpieczenie oraz samo urządzenie mogą być jednostkowo tańsze niż niszczone obiekty.

