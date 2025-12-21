Rzymskich legionistów męczyła biegunka? Próbki z latryny ujawniły pasożyty

Krzysztof Sulikowski

Krzysztof Sulikowski

Biolodzy przebadali osad w latrynie rzymskiego obozu Vindolanda na terenie Brytanii (dzisiejsza Anglia). Analiza pod mikroskopem wykazała, że wśród żołnierzy broniących Wału Hardiana powszechnie występowały trzy pasożyty o tej samej drodze infekcji. Eksperci doszli do wniosku, że legioniści stacjonujący w obozie w pierwszych stuleciach naszej ery musieli cierpieć na biegunki i bóle brzucha, a ich higiena i warunki sanitarne mogły zostawiać wiele do życzenia.

Ruiny rzymskiego fortu w otwartym krajobrazie z widocznymi kamiennymi murami oraz tablicą prezentującą wyniki archeologicznych i biologicznych badań nad występowaniem pasożytów w próbkach związanych z tym miejscem.
Stanowisko archeologiczne Vindolanda. W latrynie odkryto pasożyty. Rzymscy żołnierze musieli cierpieć na biegunkiDressler, Hauke/Travel Collection/Ledger ML et al. (CC BY-NC-ND 4.0)East News

Spis treści:

  1. Archeolodzy dokopali się do próbek z latryny w Vindolandzie
  2. Rzymscy legioniści w Brytanii mieli trzy rodzaje pasożytów
  3. Eksperci odkryli pewien wzorzec infekcji pasożytniczej

Archeolodzy dokopali się do próbek z latryny w Vindolandzie

Fort Vindolanda był okupowany przez rzymskich żołnierzy przez cztery stulecia (ok. 85-370 r. n.e.). Obóz znajduje się na północy Anglii, niedaleko na południe od Wału Hadriana, zbudowanego w 122 roku n.e., aby chronić północną granicę Cesarstwa Rzymskiego. Fort stanowi dziś stanowisko archeologiczne - niezwykle atrakcyjne ze względu na pozbawione tlenu warstwy błota, w których zachowały się w dobrym stanie rzymskie artefakty, takie jak skórzane buty, tabliczki do pisania, a nawet... pluskwy.

Ostatnie badania archeologiczne skupiły się jednak nie tyle na skarbach, co na stanie zdrowia, a zwłaszcza kondycji przewodu pokarmowego starożytnych wojaków. Autorzy badania, na którego temat publikacja ukazała się w "Parasitology" należącym do Cambridge University Press, zwracają uwagę, iż osady archeologiczne mogą służyć także do gromadzenia dowodów na obecność pasożytów, które infekowały ludzi przed wiekami.

Plansza prezentuje wyniki badań archeologicznych dotyczących infekcji pasożytniczych w rzymskim forcie Vindolanda w Wielkiej Brytanii, uwzględniając schemat pobierania i analizowania próbek oraz zdjęcia mikroskopowe jaj pasożytów wraz z fotografiami st...
Naukowcy przebadali osad z latryny w rzymskim obozie Vindolanda. Odkryli powszechne występowanie pasożytówLedger ML et al. (CC BY-NC-ND 4.0)materiał zewnętrzny

Obecność pasożytów w odchodach może świadczyć o chorobach, diecie, warunkach sanitarnych, a nawet o migracjach ludności w dawnych czasach. Badacze zebrali takie próbki z odpływu połączonego z latryną w kompleksie kąpielowym w Vindolandzie. Eksperci z Uniwersytetu w Oksfordzie, Uniwersytetu w Cambridge, McMaster University i Vindolanda Charitable Trust postanowili zbadać próbki materiału biologicznego od osób wypróżniających się w latrynie w poszukiwaniu zachowanych jaj i cyst pasożytów. Poszukiwania okazały się owocne - jeśli można to tak nazwać.

Rzymscy legioniści w Brytanii mieli trzy rodzaje pasożytów

Naukowcom udało się odkryć ślady starożytnych pasożytów, co stanowi dowód na dość powszechne infekcje pasożytnicze w okresie, w którym Vindolandę okupowali rzymscy legioniści. "Analiza mikroskopowa została wykorzystana do identyfikacji jaj lub helmintów, a test immunoenzymatyczny (ELISA) został użyty do poszukiwania pierwotniaków pasożytniczych, które mogą wywoływać silną biegunkę" - wyjaśniają biolodzy.

Naukowcy odkryli jaja nicienia Ascaris sp. oraz włosogłówki Trichuris sp. przy pomocy mikroskopu, a także ogoniastka jelitowego (Giardia duodenalis) metodą testu ELISA. W jaki sposób doszło do infekcji pasożytniczej? "Wszystkie te pasożyty są przenoszone drogą fekalno-oralną, zazwyczaj poprzez skażone pożywienie lub wodę" - wyjaśniają eksperci.

Obrazy mikroskopowe przedstawiające dwa różne jaja pasożytów o owalnym kształcie, otoczone rozmazanym tłem z małymi cząstkami i ciemniejszym cieniem po lewej stronie.
Jaja pasożytów Trichuris sp. (po lewej) i Ascaris sp. (po prawej) pod mikroskopem. Podziałka liniowa pokazuje 20 μmLedger ML et al. (CC BY-NC-ND 4.0)materiał zewnętrzny

Podkreślają oni, że na stanowisku Vindolanda znaleziono jedynie pasożyty fekalno-oralne. Może to oznaczać, że legioniści nie przestrzegali zasad higieny, jedli brudnymi rękami, nie przegotowywali wody i/lub nie myli owoców i warzyw przed ich zjedzeniem.

Eksperci odkryli pewien wzorzec infekcji pasożytniczej

Już wcześniej na historycznych terenach Brytanii odkrywano ślady pasożytów zoonotycznych (odzwierzęcych), niemniej jednak autorzy badania podkreślili, że w Vindolandzie znaleziono jedynie pasożyty antroponotyczne, czyli przenoszone z człowieka na człowieka. W tym badaniu po raz pierwszy znaleziono natomiast G. duodenalis w rzymskiej Brytanii.

Biolodzy i eksperci medycyny molekularnej zauważyli, że przewaga pasożytów przenoszonych drogą fekalno-oralną w Vindolandzie przypomina wzorzec odkryty zarówno w dużych rzymskich miastach w regionie Morza Śródziemnego, jak też w innych obiektach wojskowych cesarstwa. Inaczej jednak wyglądała sytuacja w dużych miastach brytyjskich, takich jak York i Londyn, w których pasożyty były dużo bardziej zróżnicowane.

Zobacz również:

Toksyczna spuścizna imperium w Brytanii - ołów, nierówności i choroby
Historia

Toksyczne skutki rzymskiej okupacji. Sprowadziła nowe choroby

Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak

Źródło: Ledger ML, Flammer PG, Smith AL, Birley A, Mitchell PD. Parasite infections at the Roman fort of Vindolanda by Hadrian's Wall, UK. Parasitology. Published online 2025:1-9. doi:10.1017/S0031182025101327

Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym© 2025 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze