Vindolanda to rzymski obóz zbudowany w I wieku na terenie Brytanii, pomiędzy rzekami Tyne i Solway, którego zadaniem było wzmocnienie wyprawy wojennej cesarza Trajana do Dacji. Od lat 70. ubiegłego wieku prowadzone są tu wykopaliska archeologiczne, co pozwoliło odkryć cenne artefakty, jak drewniane tabliczki z prywatnymi listami żołnierzy rzymskich do swych rodzin, które umożliwiły ekspertom dokładne poznanie codziennego życia rzymskiego legionisty.