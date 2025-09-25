Prawie 30 tysięcy trzęsień ziemi nawiedziło region Santorini

Na początku 2025 roku w regionie greckiej wyspy Santorini doszło do niemal 30000 trzęsień ziemi. Ten zadziwiający rój trzęsień zaniepokoił mieszkańców oraz turystów - greckie władze zadecydowały nawet o czasowym ogłoszeniu stanu wyjątkowego na Santorynie i sąsiednich wyspach.

Skąd takie nagromadzenie wstrząsów w jednym miejscu w tak krótkim czasie? Czy to zapowiedź wielkiej erupcji? Wydarzenie zaintrygowało również naukowców. Eksperci mają już odpowiedź na te pytania. Naukowcy z niemieckich instytutów GFZ Helmholtz Centre for Geosciences i GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research, we współpracy z międzynarodowymi ekspertami m.in. z Grecji i Islandii, wykorzystali ogrom danych oraz opracowali nową metodę do lokalizacji wstrząsów.

Intensywna aktywność sejsmiczna, ogrom danych i nowa metoda badawcza

Odkryto, że dziesiątki tysięcy trzęsień ziemi zostały wywołane przez przemieszczanie się magmy w skorupie ziemskiej, co powiązano z możliwym systemem Santorini-Kolumbo. Naukowcy wykorzystali szereg danych, m.in. GPS, InSAR oraz z czujników z dna morskiego, oraz ze stacji sejsmicznych. Ponadto opracowali nową metodę badawczą wspieraną przez AI. Udało im się ustalić, że od lipca 2024 magma zaczęła gromadzić się w płytkim zbiorniku pod Santorini.

- Wulkan Santorini jest częścią pola wulkanicznego Christiana-Santorini-Kolumbo. Uważa się, że znajduje się w okresie odmładzania i uzupełniania magmy po erupcji minojskiej w 1600 roku p.n.e., jednym z największych wydarzeń wulkanicznych holocenu - podają badacze.

W styczniu 2025 rozpoczęła się intensywna aktywność sejsmiczna - ponad 28 000 trzęsień ziemi, z których najsilniejsze miały magnitudę ponad 5. Magma przemieszczała się z głębokości 18 km do około 3 km pod dnem morskim, powodując wstrząsy.

Wulkany Kolumbo i Santorini prawdopodobnie są połączone

Pozyskane wyniki autorzy badań interpretują jako dowód na nieznane wcześniej połączenie hydrauliczne między dwoma wulkanami. Jak to ujął wulkanolog i dziennikarz naukowy dr Robin George Andrews, "okazało się, że wulkany komunikowały się między sobą". Odkrycie podkreśla więc, że wulkan Kolumbo może być połączony z Santorini, co zwiększa ryzyko erupcji w przyszłości.

- Chociaż wysoce wybuchowe wulkany Santorini i Kolumbo na Morzu Egejskim są oddalone od siebie o zaledwie 7 km, to ich potencjalnie sprzężone głębokie systemy magmowe są słabo poznane. Kryzys wulkaniczno-tektoniczny na Santorini w 2025 r. dotknął jednocześnie oba centra wulkaniczne, dostarczając informacji na temat złożonego, wielozasobowego systemu zasilającego - podają naukowcy w artykule badawczym.

Unikalne informacje na temat struktury systemów wulkanicznych i procesów magmowych

Działalność naukowa na Santorynie jest kontynuowana pomimo spadku aktywności sejsmicznej. Naukowcy zwracają uwagę na znaczenie dalszego monitorowania regionu ze względu na jego wysoką aktywność geologiczną.

- Kryzysy wulkaniczne, napędzane ponownym napływem i migracją magmy, powodują deformację powierzchni i aktywność sejsmiczną, które mogą dostarczyć unikalnych informacji na temat struktury systemów wulkanicznych i procesów magmowych - wyjaśniają badacze.

Wyniki badań zostały opublikowane na łamach "Nature".

