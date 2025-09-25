Rój niemal 30 tysięcy trzęsień ziemi nawiedził Santorini. Odkryto powód
Rejon greckiej wyspy Santorini na początku 2025 r. przeszedł niemal 30 tysięcy trzęsień ziemi. Specjalnie opracowana nowa metoda badawcza oraz ogrom przeanalizowanych danych wykazały, że te liczne wstrząsy były wynikiem przemieszczania się magmy, a wulkany Santorini i Kolumbo mogą być ze sobą połączone.
Na początku 2025 roku w regionie greckiej wyspy Santorini doszło do niemal 30000 trzęsień ziemi. Ten zadziwiający rój trzęsień zaniepokoił mieszkańców oraz turystów - greckie władze zadecydowały nawet o czasowym ogłoszeniu stanu wyjątkowego na Santorynie i sąsiednich wyspach.
Skąd takie nagromadzenie wstrząsów w jednym miejscu w tak krótkim czasie? Czy to zapowiedź wielkiej erupcji? Wydarzenie zaintrygowało również naukowców. Eksperci mają już odpowiedź na te pytania. Naukowcy z niemieckich instytutów GFZ Helmholtz Centre for Geosciences i GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research, we współpracy z międzynarodowymi ekspertami m.in. z Grecji i Islandii, wykorzystali ogrom danych oraz opracowali nową metodę do lokalizacji wstrząsów.
Intensywna aktywność sejsmiczna, ogrom danych i nowa metoda badawcza
Odkryto, że dziesiątki tysięcy trzęsień ziemi zostały wywołane przez przemieszczanie się magmy w skorupie ziemskiej, co powiązano z możliwym systemem Santorini-Kolumbo. Naukowcy wykorzystali szereg danych, m.in. GPS, InSAR oraz z czujników z dna morskiego, oraz ze stacji sejsmicznych. Ponadto opracowali nową metodę badawczą wspieraną przez AI. Udało im się ustalić, że od lipca 2024 magma zaczęła gromadzić się w płytkim zbiorniku pod Santorini.
- Wulkan Santorini jest częścią pola wulkanicznego Christiana-Santorini-Kolumbo. Uważa się, że znajduje się w okresie odmładzania i uzupełniania magmy po erupcji minojskiej w 1600 roku p.n.e., jednym z największych wydarzeń wulkanicznych holocenu - podają badacze.
W styczniu 2025 rozpoczęła się intensywna aktywność sejsmiczna - ponad 28 000 trzęsień ziemi, z których najsilniejsze miały magnitudę ponad 5. Magma przemieszczała się z głębokości 18 km do około 3 km pod dnem morskim, powodując wstrząsy.
Wulkany Kolumbo i Santorini prawdopodobnie są połączone
Pozyskane wyniki autorzy badań interpretują jako dowód na nieznane wcześniej połączenie hydrauliczne między dwoma wulkanami. Jak to ujął wulkanolog i dziennikarz naukowy dr Robin George Andrews, "okazało się, że wulkany komunikowały się między sobą". Odkrycie podkreśla więc, że wulkan Kolumbo może być połączony z Santorini, co zwiększa ryzyko erupcji w przyszłości.
- Chociaż wysoce wybuchowe wulkany Santorini i Kolumbo na Morzu Egejskim są oddalone od siebie o zaledwie 7 km, to ich potencjalnie sprzężone głębokie systemy magmowe są słabo poznane. Kryzys wulkaniczno-tektoniczny na Santorini w 2025 r. dotknął jednocześnie oba centra wulkaniczne, dostarczając informacji na temat złożonego, wielozasobowego systemu zasilającego - podają naukowcy w artykule badawczym.
Unikalne informacje na temat struktury systemów wulkanicznych i procesów magmowych
Działalność naukowa na Santorynie jest kontynuowana pomimo spadku aktywności sejsmicznej. Naukowcy zwracają uwagę na znaczenie dalszego monitorowania regionu ze względu na jego wysoką aktywność geologiczną.
- Kryzysy wulkaniczne, napędzane ponownym napływem i migracją magmy, powodują deformację powierzchni i aktywność sejsmiczną, które mogą dostarczyć unikalnych informacji na temat struktury systemów wulkanicznych i procesów magmowych - wyjaśniają badacze.
Wyniki badań zostały opublikowane na łamach "Nature".