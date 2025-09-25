Przełom w komunikacji optycznej? NASA wysłała i odebrała wiadomości przesyłane laserowo z sondy Psyche oddalonej o ponad 350 milionów kilometrów od Ziemi.

Dane przekazywane z prędkością światła

Statek kosmiczny Psyche został wystrzelony w 2023 roku i systematycznie dąży do swego celu - metalicznej planetoidy o takiej samej nazwie, która może przynieść nowe informacje o początkach Układu Słonecznego. Jeszcze długa droga przed nim: w maju przyszłego roku minie się z Marsem, gdzie zostanie wzmocniony grawitacyjnie. To pozwoli mu obrać właściwą trajektorię przy niewielkim zużyciu paliwa. Do 16 Psyche dotrze w 2029 roku.

Wyposażono go w nadajnik-odbiornik laserowy, aby można było wysyłać i odbierać dane zakodowane w wiązkach światła z dwóch naziemnych stacji na Ziemi. Aby skomunikować statek z nami, laser potrzebuje kilku minut, nawet z prędkością światła.

To nie pierwszy test przesyłu wiadomości na tak ogromną odległość - Psyche już wielokrotnie demonstrował swoje zdolności podczas lotu na planetoidę. Jest to 65. i ostatni test tej technologii, podczas którego udało się przesłać dane z rekordowej odległości 350 mln km od Ziemi.

Film z kosmosu, na którym bawi się kot

W grudniu 2023 roku naukowcom udało się za pomocą wiązek laserowych przesłać na Ziemię krótki, 15-sekundowy filmik w ultrawysokiej rozdzielczości z odległości 31 milionów kilometrów, który przedstawiał kota bawiącego się kropką lasera. NASA udowodniła, że jej technologia Deep Space Optical Communications działa. Dane zakodowane w laserach mogą być niezawodnie przesyłane, odbierane i dekodowane po przebyciu odległości milionów mil od Ziemi, porównywalnej z Marsem.

Live z Marsa już niedługo?

Taka technologia mogłaby w przyszłości pozwolić nam na oglądanie transmisji na żywo astronauty spacerującego na powierzchni Marsa, gdzie NASA i nie tylko ma nadzieję wysłać wkrótce ludzi. Misja załogowa ma być zrealizowana w przyszłej dekadzie, chociaż jest zbyt wcześnie, aby mówić o szczegółach.

- Technologia NASA testuje sprzęt w trudnych warunkach kosmosu, aby zrozumieć jego ograniczenia i udowodnić jego możliwości - powiedział Clayton Turner, zastępca administratora Dyrekcji Misji Technologii Kosmicznych. - W ciągu dwóch lat technologia ta przerosła nasze oczekiwania, osiągając prędkości transmisji danych porównywalne z szybkością domowego internetu szerokopasmowego i przesyłając dane inżynieryjne i testowe na Ziemię z rekordowo dużych odległości.

