Aktualizacja: poniżej oświadczenie Gary'ego Cohena, CEO firmy iRobot (producenta urządzeń z serii Roomba).

To przełomowy moment w zabezpieczeniu długoterminowej przyszłości iRobot. Partnerstwo z Picea wzmacnia naszą kondycję finansową, zapewniając stabilność naszym klientom, partnerom i dystrybutorom. Razem będziemy kontynuować rozwój przełomowych robotów Roomba oraz technologii smart home, które definiują markę iRobot od ponad trzech dekad. Połączenie innowacyjności i projektowania opartego na potrzebach konsumentów z zapleczem R&D i kompetencjami technicznymi Picea pozwoli iRobot kształtować kolejną epokę robotyki domowej.

Jeszcze kilka lat temu mając na myśli robota sprzątającego na myśl od razu przychodziła marka Roomba. Dziś ten rynek wygląda zupełnie inaczej. Firma iRobot Corp., która jest właścicielem popularnych urządzeń, już od dłuższego czasu odczuwała presję ze strony konkurencji, przede wszystkim z Chin i sytuacja finansowa spółki zrobiła się nieciekawa. Gigant ogłosił, że podjął działania związane z sytuacją firmy.

iRobot ogłasza dużą restrukturyzację. Firma stała się niewypłacalna

Spółka iRobot Corp. już od dłuższego czasu zmagała się z problemami natury finansowej oraz strukturalnej. Gigant przyznał oficjalnie, że stał się niewypłacalny. Firma złożyła wniosek o restrukturyzację pod nadzorem sądu. Co to oznacza?

Z informacji przekazanych przez Agencję Reutera wynika, że iRobot złożył wniosek w ramach Chapter 11. To oznacza, że firma chce sobie zapewnić ochronę przed wierzycielami pod nadzorem sądowym. Jest to więc próba ratowania spółki przed bankructwem i totalną likwidacją. Główni inwestorzy otrzymają kontrolę nad aktywami w zamian za umorzenie dotychczasowych długów.

iRobot przegrał walkę o rynek z chińskimi producentami sprzętu

Spółka już od kilku lat coraz mocniej odczuwała presję rynkową ze strony chińskich producentów robotów sprzątających (Roborock, Dreame, Ecovacs, Xiaomi), którzy własne urządzenia oferowali przede wszystkim w niższych cenach. To sprawiło, że maszyny z serii Roomba zaczęły sprzedawać się coraz gorzej.

Próbę ratowania iRobot Corp. podjęto dwa lata temu w ramach planowanej fuzji z Amazonem. Firma Jeffa Bezosa zaproponowała aż 1,4 mld dolarów za włączenie robotów z serii Roomba do jej ekosystemu dla domu inteligentnego. Transakcja nie doszła jednak do skutku i na drodze do celu stanęły organy regulujące rynki w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej, które zablokowały umowę.

Nieudana próba ratowania spółki we współpracy z Amazonem doprowadziła do dalszych problemów w iRobot. Doszło do zwolnień grupowych i restrukturyzacji, ale to w dłuższej perspektywie czasu okazało się niewystarczające.

Czy roboty sprzątające Roomba będą nadal wspierane?

Działania ogłoszone przez iRobot Corp. rodzą oczywiście pytania użytkowników robotów sprzątających Roomba o dalszy los tych maszyn. Firma zapewnia, że urządzenia nie przestaną działać i nadal można z nich korzystać. Będzie także oferowane dotychczasowe wsparcie techniczne.

Mówi się o tym, że marka zostanie wcielona przez producenta kontraktowego iRobot, którym jest chińskie Picea Robotics. Proces z pewnością trochę potrwa i zostanie poprzedzony działaniami, których celem będzie zwiększenie wartości spółki.

Wioska czarownic w Andaluzji. Tradycja sięga mrocznych czasów © 2025 Associated Press