W skrócie Zdjęcia Google na Androidzie i iOS zyskały 5 nowych funkcji edytowania wideo.

Użytkownicy mogą łatwiej tworzyć rolki, korzystać z szablonów, dodawać muzykę i napisy.

Nowy interfejs edytora jest bardziej intuicyjny i dostępny zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych.

Darmowy edytor wideo na Androidzie stał się bardziej intuicyjny

Chcesz połączyć wiele zdjęć i klipów w jedną rolkę na Instagrama i Facebooka, przyciąć film, dodać muzykę i tekst, a wszystko to na telefonie z Androidem lub iPhonie? Zdjęcia Google, choć znane głównie jako przeglądarka zdjęć, oferuje też funkcjonalność edytora wideo. Do aplikacji dołączyły właśnie przydatne nowości, które warto lepiej poznać. O wiele z nich prosili sami użytkownicy.

Zacznijmy od nowego interfejsu. Przeprojektowany edytor wideo na Androida i iOS działa szybciej i jest łatwiejszy w użyciu. Zasada działania jest zgodna ze standardem tego oprogramowania. Mamy tu więc oś czasu z obsługą wielu ścieżek, a także adaptacyjne kanwy ułatwiające edycję.

Zdjęcia Google oferują nowy interfejs edytora wideo. Łatwo się w nim odnaleźć Google materiały prasowe

Praktyucznie wszystko już tu jest, więc jeśli mieliście już wcześniej do czynienia z jakimkolwiek programem do obróbki filmów, to odnalezienie się w edytorze wideo Google Photos nie powinno zająć dużo czasu. Praktycznie od ręki można wskoczyć do tworzenia i edytowania. A dla nowych osób interfejs również powinien wydać się intuicyjny.

Zdjęcia Google pomogą zmontować idealną rolkę na Instagrama

Nie wiesz, jak zacząć? Z pomocą przyjdą nowe szablony. To druga nowość, obecnie dostępna tylko na Androidzie. Gotowe szablony zawierają już zsynchronizowane animacje, muzykę i tekst. Wystarczy wrzucić swoje fotki i klipy wideo, a Zdjęcia Google automatycznie utworzą film gotowy do udostępnienia w social mediach albo na komunikatorze.

Nie wiesz, jak zacząć? Skorzystaj z gotowych szablonów i dodaj do nich swoje zdjęcia i wideo Google materiały prasowe

Aplikacja pozwala teraz także dodać idealną ścieżkę dźwiękową do wideo. Możesz przeglądać bibliotekę muzyki Zdjęć Google albo swoją własną na urządzeniu i wybrać kawałek, który najlepiej pasuje do historii, którą chcesz opowiedzieć. Działa to już na Androidzie i iOS. A dodatkowo na Androidzie pojawiła się funkcja dodawania napisów. Możesz umieścić w filmie stylizowany tekst, dobierając fonty, kolory i tło, tak aby wiadomość się wyróżniała.

Zmontuj sobie idealną rolkę na Instagrama. Zdjęcia Google dają teraz dostęp do biblioteki muzyki oraz pozwalają wstawić stylizowane napisy Google materiały prasowe

Piąta nowość dotyczy samego przeprojektowanego edytora w Zdjęciach Google, który od teraz staje się domyślną aplikacją do edytowania pojedynczych klipów wideo na Androidzie. Aby rozpocząć, po prostu otwórz film w galerii i stuknij ikonę edytowania.

