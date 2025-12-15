5 nowych funkcji edytora wideo w Zdjęciach Google. Teraz zmontujesz idealne rolki
Nie wszyscy wiedzą o tym, że Zdjęcia Google służą również jako darmowy program do obróbki filmów na Androidzie i iOS. Aplikacja otrzymała właśnie 5 nowych funkcji edytowania wideo, które ułatwią tworzenie rolek na Instagrama, nawigowanie i montaż na osi czasu, dodawanie muzyki i napisów czy edytowanie poszczególnych klipów. Rzućmy okiem na te nowości i sprawdźmy, jak je najlepiej wykorzystać.
W skrócie
- Zdjęcia Google na Androidzie i iOS zyskały 5 nowych funkcji edytowania wideo.
- Użytkownicy mogą łatwiej tworzyć rolki, korzystać z szablonów, dodawać muzykę i napisy.
- Nowy interfejs edytora jest bardziej intuicyjny i dostępny zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Darmowy edytor wideo na Androidzie stał się bardziej intuicyjny
Chcesz połączyć wiele zdjęć i klipów w jedną rolkę na Instagrama i Facebooka, przyciąć film, dodać muzykę i tekst, a wszystko to na telefonie z Androidem lub iPhonie? Zdjęcia Google, choć znane głównie jako przeglądarka zdjęć, oferuje też funkcjonalność edytora wideo. Do aplikacji dołączyły właśnie przydatne nowości, które warto lepiej poznać. O wiele z nich prosili sami użytkownicy.
Zacznijmy od nowego interfejsu. Przeprojektowany edytor wideo na Androida i iOS działa szybciej i jest łatwiejszy w użyciu. Zasada działania jest zgodna ze standardem tego oprogramowania. Mamy tu więc oś czasu z obsługą wielu ścieżek, a także adaptacyjne kanwy ułatwiające edycję.
Praktyucznie wszystko już tu jest, więc jeśli mieliście już wcześniej do czynienia z jakimkolwiek programem do obróbki filmów, to odnalezienie się w edytorze wideo Google Photos nie powinno zająć dużo czasu. Praktycznie od ręki można wskoczyć do tworzenia i edytowania. A dla nowych osób interfejs również powinien wydać się intuicyjny.
Zdjęcia Google pomogą zmontować idealną rolkę na Instagrama
Nie wiesz, jak zacząć? Z pomocą przyjdą nowe szablony. To druga nowość, obecnie dostępna tylko na Androidzie. Gotowe szablony zawierają już zsynchronizowane animacje, muzykę i tekst. Wystarczy wrzucić swoje fotki i klipy wideo, a Zdjęcia Google automatycznie utworzą film gotowy do udostępnienia w social mediach albo na komunikatorze.
Aplikacja pozwala teraz także dodać idealną ścieżkę dźwiękową do wideo. Możesz przeglądać bibliotekę muzyki Zdjęć Google albo swoją własną na urządzeniu i wybrać kawałek, który najlepiej pasuje do historii, którą chcesz opowiedzieć. Działa to już na Androidzie i iOS. A dodatkowo na Androidzie pojawiła się funkcja dodawania napisów. Możesz umieścić w filmie stylizowany tekst, dobierając fonty, kolory i tło, tak aby wiadomość się wyróżniała.
Piąta nowość dotyczy samego przeprojektowanego edytora w Zdjęciach Google, który od teraz staje się domyślną aplikacją do edytowania pojedynczych klipów wideo na Androidzie. Aby rozpocząć, po prostu otwórz film w galerii i stuknij ikonę edytowania.