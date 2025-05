Zamiast kolejny raz narzekać, że zachmurzone niebo popsuje nam ładny kadr, możesz teraz po prostu... napisać, że ma być "czyste, błękitne niebo". A aplikacja Google Zdjęcia się dostosuje. Google właśnie świętuje 10-lecie swojego fotograficznego giganta i robi to z przytupem, wypuszczając odświeżony edytor oparty na sztucznej inteligencji. Narzędzia, które dotąd zarezerwowane były dla posiadaczy Pixela, trafiają do szerokiego grona użytkowników Androida. A iOS dołączy wkrótce.

Nowe zmiany to Reimagine i Auto Frame. Ten pierwszy to generatywna AI, która pozwala zmieniać tło lub obiekty na zdjęciu za pomocą tekstu . Możesz więc np. zamienić szarugę w słoneczny dzień jednym promptem. Drugi, Auto Frame, analizuje kompozycję i podpowiada, jak kadrować zdjęcie. Czasem przytnie, czasem poszerzy, a czasem "domaluje" brakujące fragmenty obrazu.

Ale to dopiero początek. Nowy edytor to nie tylko dwa błyszczące przyciski, ale cała przebudowana przestrzeń do pracy ze zdjęciami. Google zebrało wszystkie narzędzia w jednym miejscu i dodało opcję AI-powered suggestions, czyli inteligentnych podpowiedzi, które łączą różne efekty w gotowe zestawy. Ostrzenie, rozjaśnianie, usuwanie obiektów - wszystko pod ręką, często jednym kliknięciem. Co więcej, można też kliknąć konkretny fragment zdjęcia, a edytor sam zasugeruje, co z nim zrobić. Przeszkadza tło? System zaproponuje jego rozmycie. Za ciemno? Poprawi oświetlenie.