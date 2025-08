Międzynarodowy zespół astrofizyków pod kierownictwem profesora Mana Hoi Lee z Wydziału Nauk o Ziemi i Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Hongkongu (HKU) potwierdził istnienie olbrzymiej planety krążącej w odwrotnym kierunku wokół jednej gwiazdy w ciasnym układzie podwójnym (poruszającej się w kierunku przeciwnym do orbity układu podwójnego) w układzie podwójnym Nu Octantis w gwiazdozbiorze Oktanta.

Analiza tego nietypowego układu zajęła ok. 20 lat. Dziwaczna planeta może być zdaniem badaczy "planetą drugiej generacji", która przeczy kosmicznym normom. Tym samym nowe odkrycie podważałoby tradycyjne modele formowania się planet i otwierało nowy rozdział w nauce o egzoplanetach. "Kluczem do tego ekscytującego odkrycia było zastosowanie kilku uzupełniających się metod do scharakteryzowania układu jako całości", powiedziała współautorka badań, dr Sabine Reffert.